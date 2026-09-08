Украине необходимы 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot из имеющихся запасов партнеров, 500 ракет класса “воздух – воздух”, способных противодействовать крылатым ракетам, ПЗРК и $2 млрд на беспилотники.

Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара во время 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.

Украина озвучила срочные нужды для усиления обороны

Евгений Хмара сообщил, что при поддержке партнеров и за счет кредита Евросоюза Украина заключает контракты примерно на 1 тыс. ракет для систем Patriot. Большинство из них будут предоставлены Киеву в следующие годы.

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— Именно поэтому мы просим уже сегодня передать нам ракеты из ваших запасов в обмен на будущие усовершенствованные ракеты, которые поступят по нашим контрактам, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в поставках переносных зенитно-ракетных комплексов и ракет “воздух – воздух” для противодействия реактивным Шахедам и крылатым ракетам.

По словам Хмары, десятки украинских компаний разрабатывают более дешевые средства для перехвата реактивных ударных беспилотников. Часть созданных перехватчиков уже испытывают в боевых условиях.

Министр призвал партнеров в кратчайшие сроки принять решение по финансированию украинской обороны.

— В Анкаре было обещано выделить €70 млрд помощи по безопасности для Украины на этот год. Сейчас мы видим, что партнеры уже обеспечивают €62 млрд, включая двустороннюю помощь и кредит ЕС. Спасибо за это. Итак, для выполнения декларации необходимо найти еще €8 млрд. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что общий дефицит оборонного финансирования составляет €23 млрд, или €27 млрд, — сказал Хмара.

Эти деньги, как отметил министр, позволят финансировать беспилотники и обеспечить их стабильные поставки до конца текущего года и в начале следующего.

— До 90% наших успехов на поле боя обеспечивают именно дроны, — отметил он.

Хмара обратился к партнерам с просьбой принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы их результат уже зимой можно было почувствовать на поле боя.

Министр подчеркнул, что соответствующий уровень оборонной поддержки необходимо сохранить и в 2027 году.

— Наш ответ — умные технологии и скорость. Поддержка Украины — это не субсидия, это инвестиция. Мы предлагаем взаимовыгодное партнерство, — подчеркнул министр.

Заседание Контактной группы проходит в виртуальном режиме. Со вступительными словами выступили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, федеральный министр обороны Германии Борис Писториус, государственный секретарь обороны Великобритании Вес Стритинг и заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби.

Вчера во время заседания в формате Рамштайн Украина передала НАТО перечень насущных потребностей в средствах противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник : Укринформ

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