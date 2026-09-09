Еще в 2024 году вступил в силу закон о мобилизации, который ввел некоторые изменения.

В связи с этим возникает вопрос, можно ли получить права без военного билета в Украине в 2026 году — об этом читайте на Фактах ICTV.

Можно ли получить права без военного билета 2026 году

В главном сервисном центре МВД объяснили, что после вступления в силу закона о мобилизации услуги будут предоставляться в обычном режиме. То есть пакет документов, необходимый для получения прав, остается неизменным.

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Также юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что при обращении в МВД мужчинам призывного возраста, которые хотят получить услуги, не нужно предъявлять военно-учетные документы.

Итак, ответ на распространенный вопрос, можно ли получить права без военного билета, — да, можно.

Какие документы будут необходимы в 2026 году

Для обмена водительского удостоверения будут необходимы следующие документы:

паспорт или ID-карта; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН); имеющееся водительское удостоверение.

Для перерегистрации авто физических лиц в сервисном центре МВД необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины (с отметкой о месте регистрации) или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другого человека (при необходимости).

Обратите внимание, что для получения услуг, необходимо осуществить предварительную запись. Сделать это можно онлайн или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

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