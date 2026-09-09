Можно ли получить права без военного билета в Украине в 2026 году
Еще в 2024 году вступил в силу закон о мобилизации, который ввел некоторые изменения.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли получить права без военного билета в Украине в 2026 году — об этом читайте на Фактах ICTV.
Можно ли получить права без военного билета 2026 году
В главном сервисном центре МВД объяснили, что после вступления в силу закона о мобилизации услуги будут предоставляться в обычном режиме. То есть пакет документов, необходимый для получения прав, остается неизменным.
Также юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что при обращении в МВД мужчинам призывного возраста, которые хотят получить услуги, не нужно предъявлять военно-учетные документы.
Итак, ответ на распространенный вопрос, можно ли получить права без военного билета, — да, можно.
Какие документы будут необходимы в 2026 году
Для обмена водительского удостоверения будут необходимы следующие документы:
- паспорт или ID-карта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- имеющееся водительское удостоверение.
Для перерегистрации авто физических лиц в сервисном центре МВД необходимо подготовить следующий пакет документов:
- паспорт гражданина Украины (с отметкой о месте регистрации) или ID-карту;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другого человека (при необходимости).
Обратите внимание, что для получения услуг, необходимо осуществить предварительную запись. Сделать это можно онлайн или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.
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