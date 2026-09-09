Во время трудоустройства военнообязанные мужчины должны соблюдать отдельные правила, связанные с военным учетом.

Факты ICTV выяснили, нужно ли предъявлять военно-учетный документ при устройстве на работу и какой документ сейчас должны подавать мужчины.

Можно ли устроиться на работу без военного билета в Украине

В соответствии с действующей редакцией статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, человек, заключающий трудовой договор, должен предоставить документ, удостоверяющий его личность, например паспорт, трудовую книжку (при наличии) или информацию о трудовой деятельности из Государственного реестра застрахованных лиц. В определенных случаях, определенных законодательством, необходимо также предъявить документы об образовании, медицинской справке, военно-учетном документе и другие необходимые бумаги.

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Это требование было введено Законом Украины № 1357-IX от 30 марта 2021 года, который вносит изменения в некоторые законодательные акты по усовершенствованию выполнения воинского долга и военного учета.

Это требование тесно связано с процедурой ведения военного учета, установленным постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года.

Для трудоустройства работодатель обязан проверить наличие у работника:

Военного билета (для граждан, прошедших военную службу);

Временного удостоверения военнообязанного (для граждан, еще не проходивших военную службу);

Документ, подтверждающий взятие на военный учет (для женщин призывного возраста).

Можно ли устроиться на работу без военного билета в 2026 году: что изменилось

Подробно об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, правила проверки военно-учетных документов при трудоустройстве изменились из-за постановления № 812. Она внесла изменения в Порядок №1487 и изменила правила проверки военно-учетных документов при принятии на работу.

Ранее при трудоустройстве можно было предъявить военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Работодатель должен проверять не только наличие такого документа, но и соответствие указанных в нем данных информации в реестре Оберіг.

По словам Дарьи Тарасенко, согласно обновленным правилам при принятии на работу работодатель должен проверять военно-учетный документ, сформированный через государственный вебпортал или приложение Дія. Такой документ должен быть сформирован не ранее 72 часов до даты принятия на работу.

То есть теперь во время трудоустройства мужчин работодатели потребуют электронный военно-учетный документ.

Адвокат обращает внимание на важный нюанс. Постановлением предусмотрена техническая возможность для работодателя проверять информацию в реестре Оберіг. Однако пока такой возможности нет. Именно поэтому, по ее словам, работодатели потребуют, чтобы кандидат сам предоставил электронный военно-учетный документ.

Это может быть электронный военно-учетный документ из Резерв+, сформированный в Дія, или военно-учетный документ, полученный в ТЦК по новой форме.

При этом Дарья Тарасенко отмечает, что сама норма не предусматривает возможности отказать человеку в трудоустройстве только потому, что он предоставил бумажный военно-учетный документ, а не электронный.

Однако адвокат ожидает, что на практике из-за отсутствия у работодателей технической возможности проверять данные в Оберіг могут возникать проблемы.

Таким образом, военно-учетный документ при трудоустройстве мужчин нужен, а на практике работодатели будут сейчас ориентироваться именно на его электронную форму, поскольку проверить соответствие данных в реестре Оберіг самостоятельно они пока не могут.

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