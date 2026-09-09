Российские войска ночью и утром 9 сентября массированно атаковали украинские регионы.

В Николаеве под ударом оказались гражданская, транспортная и портовая инфраструктура, в Киеве беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, а в Киевской области атака охватила сразу несколько районов.

В Одесской области российские дроны нанесли удар по международному пункту пропуска Староказачье, из-за чего его работу временно приостановили.

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В Днепре после ударов возникли пожары и были повреждены жилые дома, а в Харьковской области россияне повторно атаковали место работы спасателей.

Тем временем в российском Новороссийске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар на мазутном терминале.

При этом Генштаб Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения потери россиян в войне превысили 1,5 млн человек.

Среди других событий — новые пакеты военной поддержки Украины по итогам 36-го заседания в формате Рамштайн.

Об этих и других событиях ночи и утра 9 сентября — читайте в дайджесте.

Атака на Николаев

Российские войска атаковали Николаев с вечера 8 сентября, а уже утром 9 сентября в городе снова раздались взрывы. Под ударами оказался ряд гражданских и инфраструктурных объектов.

По словам мэра Александра Сенкевича, в результате атаки погибла 70-летняя женщина. Еще четверо людей получили ранения — мужчины 74 и 66 лет, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.

Повреждения зафиксировали на объектах транспортной и портовой инфраструктуры. Также пострадали торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовика.

Один из грузовиков был полностью уничтожен.

По информации Суспільного, российские удары также пришлись на гипермаркет Metro. Территория магазина после атаки была усыпана обломками.

Утром атака на город продолжилась, в Николаеве снова сообщали о взрывах.

БпЛА попал в многоэтажку в Киеве

Утром 9 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы в Киеве. Воздушные силы перед этим предупреждали о реактивном беспилотнике прямо над столицей.

Один из дронов попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе.

Удар пришелся на 11–12 этажи. На 12-м этаже возник пожар, также зафиксировано разрушение стен.

На место прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек, среди них — беременная женщина. Трёх пострадавших госпитализировали.

Масштабы повреждений продолжают уточнять.

Массированная атака на Киевскую область

Ночью и утром 9 сентября российские беспилотники атаковали сразу шесть районов Киевской области — Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский.

Одни из самых серьезных последствий зафиксировали в Белой Церкви. Там после удара БпЛА загорелось предприятие пищевой промышленности.

Спасатели работали на месте всю ночь. Ликвидацию пожара затрудняли повторные воздушные тревоги и угроза новых атак.

К утру огонь удалось локализовать, но работы продолжались.

В Белоцерковском районе также поврежден многоэтажный жилой дом.

Всего по области зафиксированы повреждения 31 объекта. Среди них — 11 частных домов, два многоэтажных дома, пять производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здания, а также 12 автомобилей.

Удар по пункту пропуска Староказачье

В ночь на 9 сентября российские ударные дроны атаковали международный автомобильный пункт пропуска Староказачье в Одесской области.

Дроны попали прямо в инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. После ударов возникли пожары и разрушения.

По предварительной информации Одесской ОВА, двое гражданских погибли, еще трое пострадали. В момент атаки они находились рядом с пунктом пропуска.

Еще 16 человек спасатели эвакуировали на автобусах в безопасное место.

Из-за последствий удара оформление граждан и транспортных средств через Староказачье временно приостановили.

Украинская сторона также сообщила о ситуации в Молдову. Граждан призвали учитывать закрытие пункта пропуска при планировании поездок.

Атаки на Днепр и область

Более 20 российских атак зафиксировали в течение ночи в четырех районах Днепропетровской области. Основным средством ударов были беспилотники.

В Днепре после атаки загорелись склад со строительными материалами и частный жилой дом.

Повреждены более десяти частных домов и как минимум один многоэтажный. Под завалами одного из домов оказались люди, которых позже вытащили спасатели.

Ранения получили трое человек, среди них 15-летний парень. Ему не потребовалась госпитализация, а вот 52-летнюю женщину и 51-летнего мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Томаковскую общины. Повреждены предприятие, многоэтажный дом и автомобили.

В Криворожском районе удар пришелся по Зеленодольской общине, где пострадала инфраструктура.

В Синельниковском районе атаковали районный центр. Там повреждено предприятие.

Повторный удар по спасателям в Харьковской области

В поселке Золочев Богодуховского района российские беспилотники атаковали складское здание. В результате удара произошли разрушения и возник пожар.

Когда на место прибыло подразделение ГСЧС, российские войска нанесли повторные удары.

В результате повторной атаки повреждены две пожарные автоцистерны и частично автомобиль медицинского расчета ГСЧС.

Сами спасатели не пострадали, так как на момент повторного удара находились в укрытии.

Пожар на мазутном терминале в Новороссийске

В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Местные жители сообщали о взрывах, работе российской ПВО и масштабных пожарах. Впоследствии в сети появились кадры со столбами густого темного дыма.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил о возгораниях на территории нескольких предприятий и рядом с жилым домом. Российские власти, как обычно, связали последствия с падением обломков дронов.

В то же время OSINT-аналитики ASTRA по видео очевидцев установили, что один из крупных пожаров возник на территории Новороссийского мазутного терминала.

По данным Dnipro Osint, удар пришелся по портовому комплексу, и как минимум один резервуар терминала был поврежден.

Российские местные власти предварительно заявили об отсутствии пострадавших.

Украинская сторона официально о поражении объектов в Новороссийске по состоянию на утро не сообщала.

Новые пакеты помощи Украине по итогам Рамштайна

После 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины девять стран объявили о новых взносах или продолжении военной поддержки Киева.

Один из ключевых акцентов — усиление украинской противовоздушной обороны.

Германия объявила о новых поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупке дронов.

Великобритания выделит 100 млн фунтов на покупку американского вооружения в рамках программы PURL. До конца года Лондон также планирует передать Украине еще 95 тыс. дронов и десятки тысяч артиллерийских снарядов увеличенной дальности, профинансированных партнерами.

Нидерланды выделят $300 млн на проект Линия дронов и передадут 300 ракет для борьбы с беспилотниками. Норвегия подтвердила пакет на $200 млн для закупки ракет Patriot.

Испания объявила о выделении €2 млн на топливо, а также о передаче ракет для систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. Польша готовит пакет на €50 млн, в который войдут и средства противовоздушной обороны.

Литва выделит $10 млн на PURL, а Швеция объявила о пакете на $28 млн, половину которого тоже направят на эту программу.

Эстония заявила, что в 2027 году продолжит поддерживать Украину на уровне не менее 0,25% своего ВВП.

Во время заседания украинская сторона также впервые представила международным партнерам План войны, по которому действуют Силы обороны. Его содержание пока не разглашают.

Потери российской армии превысили 1,5 млн человек

По состоянию на 9 сентября 2026 года общие боевые потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что речь идет о самых больших потерях российской армии в одной войне со времен Второй мировой.

По подсчётам украинского командования, этот показатель превышает совокупные потери советской и российской армий в войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века.

В Генштабе также сравнили нынешние потери РФ с предыдущими войнами: они примерно в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за десять лет, и в 125 раз превышают официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.

В сообщении подчеркнули, что за этой статистикой стоит ежедневная работа Сил обороны Украины, которые продолжают противостоять российской агрессии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 659 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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