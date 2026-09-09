Всего с начала этих суток произошло 205 боевых столкновений.

Агрессор нанес один ракетный удар и 52 авиаудара с применением 186 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5 876 дронов-камикадзе и совершил 1 873 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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