В среду, 9 сентября, на заседании Совета обороны Киевской области был принят ряд важных решений по безопасности и жизнедеятельности региона.

Главное из них — изменение продолжительности комендантского часа в Киевской области и его полная синхронизация с Киевом.

О новых правилах сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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Комендантский час в Киевской области сократят с 10 сентября

Как сообщил Тимур Ткаченко, с 10 сентября комендантский час на территории Киевской области будет действовать с 01:00 до 05:00.

По словам главы КОВА, такое решение принято для удобства жителей области, которые ежедневно работают в Киеве и возвращаются домой вечером, в частности, во время затяжных воздушных тревог.

— Синхронизируем ее с Киевом, чтобы у жителей области, работающих в столице, было больше времени добраться домой, в частности после затяжных воздушных тревог, — сообщил Ткаченко.

Кроме смены комендантского часа в Киевской области, Совет обороны области утвердил дополнительные меры безопасности.

В частности, на АЗС должны обеспечить бесперебойную работу систем оповещения об опасности, наличие резервного питания, пожарную безопасность, а также свободный проезд для авто экстренных служб и четкую навигацию до ближайших укрытий.

Также КОВА совместно с местными общинами и Укрзалізницею начинает работу по установке мобильных защитных сооружений на железнодорожных станциях и остановочных платформах по всей области.

Тимур Ткаченко подчеркнул, что это лишь часть принятых решений, и работа по усилению защиты гражданского населения будет продолжаться на постоянной основе.

Как известно, в Киеве также сокращают продолжительность комендантского часа с 00:00 четверга, 10 сентября. Он будет длиться с 01:00 до 05:00 утра.

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