В Украине 10 сентября меры по ограничению потребления не планируются.

Отключения света в Украине 10 сентября не прогнозируются

Как сообщили в Укрэнерго, в четверг применение мер ограничения потребления не планируется.

В то же время, в компании просят пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10.00 до 15.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – говорится в сообщении.

Напомним, что утром Укрэнерго сообщало, что потребление электроэнергии увеличилось – по состоянию на 09:30, оно было на 1,7% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.

В то же время, сообщается, что вчера, 8 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – в понедельник, 7 сентября.

В то же время, в компании сообщили о последствиях российских обстрелов — были зафиксированы новые обесточения в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях.

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