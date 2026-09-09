Отключения света в Украине 10 сентября: в Укрэнерго рассказали, планируются ли
В Украине 10 сентября меры по ограничению потребления не планируются.
Отключения света в Украине 10 сентября не прогнозируются
Как сообщили в Укрэнерго, в четверг применение мер ограничения потребления не планируется.
В то же время, в компании просят пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10.00 до 15.00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – говорится в сообщении.
Напомним, что утром Укрэнерго сообщало, что потребление электроэнергии увеличилось – по состоянию на 09:30, оно было на 1,7% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.
В то же время, сообщается, что вчера, 8 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – в понедельник, 7 сентября.
В то же время, в компании сообщили о последствиях российских обстрелов — были зафиксированы новые обесточения в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях.