Существует немало заболеваний, влияющих на решение военно-врачебной комиссии о пригодности гражданина к военной службе. Среди них есть как тяжелые хронические патологии, так и, на первый взгляд, незначительные нарушения опорно-двигательного аппарата. Одним из таких распространенных диагнозов является плоскостопие.

Факты ICTV узнавали у адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, берут ли в армию с плоскостопием.

Берут ли с плоскостопием в армию

По словам адвоката, само по себе плоскостопие не является основанием для освобождения от службы в армии во время действия военного положения. Ранее, до введения военного положения, призывников, которые имели такой диагноз, действительно не брали в армию. Но сейчас военное положение, поэтому ситуация изменилась.

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В приказе № 402 Министерства обороны Украины есть перечень болезней, согласно которым определяется пригодность или непригодность, и именно этим приказом руководствуются врачи ВВК. Адвокат отмечает, что есть градуировка этой болезни.

— Итак, если мы говорим о плоскостопии первой или второй степени, то это считается функциональной нормой, и она не является основанием для освобождения от службы в армии, — отметила адвокат.

В приказе 402 указано, если же лицо имеет плоскостопие второй степени с остеоартрозом в суставах стопы, то оно признается годным. Также годными к военной службе во время действия военного положения являются лица, имеющие плоскостопие первой и второй степеней без явлений артроза в суставах стопы. Пригодными к военной службе являются лица, имеющие продольное плоскостопие на каждой из стоп.

— Однако если это плоскостопие третьей степени, деформация стопы и артроз, это может быть основанием для ограниченной годности или непригодности. Но для этого необходимо иметь заключение ортопеда и подтверждение рентгеновскими снимками, — отметила адвокат.

В статье 62 приказа 402 указано, что к пункту б, то есть пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, относятся лица, если они имеют следующие диагнозы:

плоскостопие третьей степени;

отсутствие переднего и среднего отдела стопы;

отсутствие сведения или неподвижность всех пальцев на уровне основных фаланг на обеих стопах с их когтистой или молоточкообразной деформацией;

также посттравматическая деформация конечностей стопы (в частности пяточной кости) с уменьшением угла Белера более 10° с артрозом в суставах предплюсны.

С каким плоскостопием не берут в армию

— Также есть понятие плоскостопия четвертой степени — это тяжелая деформация, и с ней могут признать непригодным к военной службе. Для этого также требуется заключение врача-ортопеда и рентгенография, — отметила адвокат.

В соответствии со статьей 62 приказа № 402, непригодными к военной службе признаются лица, имеющие один из диагнозов:

конская;

пяточная;

варусная;

полая стопа;

другие необратимые резко выраженные искривления стоп, которые делают невозможным пользование стандартной обувью;

укорочение (в том числе относительное) верхней конечности более чем на 8 см или нижней конечности более чем на 5 см.

Чтобы ответить на вопрос, с каким плоскостопием не берут в армию, надо ориентироваться на заключение ВВК. По словам адвоката, именно врач ВВК выдает документ с постановлением, в котором указано о пригодности или непригодности к прохождению службы.

— Согласно моему опыту, сейчас ВВК относится несколько скептически к выводам врачей-ортопедов. И отмечают, что если “по-старому” был ограниченно годным, то сейчас пригоден для прохождения службы за исключением некоторого рода войск. Следовательно, гарантировать, что плоскостопие — это стопроцентное освобождение от военной службы, однозначно нельзя, — подытожила адвокат.

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