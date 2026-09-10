События на утро 10 сентября: атаки по Украине, новые заявления Трампа и последствия ударов по логистике
Российские войска ночью и утром 10 сентября продолжили атаковать украинские регионы.
Киевская область третьи сутки подряд подвергалась ударам беспилотников, в Кривом Роге повреждены жилые дома, школы и другие гражданские объекты, а в Хмельницком после атаки на территории рынка произошла повторная детонация.
В Днепропетровской области россияне более 20 раз атаковали три района, а в Харьковской области повторный удар пришелся по месту работы спасателей.
Кроме того, западные СМИ сообщают о проблемах с поставками продуктов в Киеве после серии атак РФ на склады и логистические центры.
Об этих и других событиях ночи и утра 10 сентября — читайте в дайджесте.
- Атака на Киевскую область
- Удары по Кривому Рогу и Днепропетровской области
- Повторная детонация после атаки в Хмельницком
- Удар по жилому сектору в Сумской области
- В Киеве пустеют полки супермаркетов после атак РФ
- Трамп пообещал американцам по $5 тыс.
- Дрон чуть не задел самолет Зеленского по пути в Осло
- Атаки на Сочи и Махачкалу
Атака на Киевскую область
Киевская область в ночь на 10 сентября уже третьи сутки подряд подвергалась атаке российских ударных дронов.
По данным главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, за три дня в результате российских ударов в регионе повреждено 32 объекта.
Среди них — 26 частных жилых домов, четыре автомобиля и два производственно-складских помещения.
Больше всего разрушений зафиксировали в Фастовском и Бучанском районах.
За этот период пострадали три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
На местах ударов продолжают работать профильные службы, которые обследуют поврежденные здания и устраняют последствия атак.
Удары по Кривому Рогу и Днепропетровской области
В течение вечера и ночи российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области.
Одним из главных направлений ударов стал Кривой Рог. Российские беспилотники атаковали пять мест в Центрально-Городском и Саксаганском районах.
На двух из них после попаданий возникли пожары. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, а также учебные заведения, культурные учреждения и бизнес-объекты.
По данным местных властей, в самом Кривом Роге пострадали пять человек. Двух мужчин госпитализировали, один из них был в тяжелом состоянии.
В Никопольском районе ранения получили еще трое человек. Спасатели эвакуировали женщину из опасной зоны и доставили ее в больницу.
В этом районе повреждены учебное заведение, многоквартирные и частные жилые дома.
В Синельниковском районе после атак возникли пожары, которые спасателям удалось потушить.
Повторная детонация после атаки в Хмельницком
В Хмельницком российский беспилотник атаковал территорию одного из рынков. После удара там вспыхнул пожар.
Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и начали разворачивать силы и технику, произошла повторная детонация.
В результате взрыва пострадали четверо спасателей. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Пожар удалось потушить.
К работам привлекли 45 спасателей и восемь единиц пожарно-спасательной техники.
Удар по жилому району в Сумской области
Российские беспилотники атаковали Сумскую область. Один из ударов пришелся по жилому району в селе Шосткинского района.
В результате атаки погиб человек, еще один получил травмы.
После удара возник масштабный пожар. Огонь распространился на площадь около 500 кв. м.
К ликвидации последствий привлекли подразделения ГСЧС. Во время работы спасателям удалось также вынести из опасной зоны нескольких домашних животных.
В Киеве пустеют полки супермаркетов после атак РФ
В некоторых киевских супермаркетах после серии российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам полки остаются пустыми или заполнены лишь частично. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Журналисты побывали в одном из супермаркетов Novus и обратили внимание на нехватку части товаров. При этом массовой скупки продуктов в столице пока не наблюдается.
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал изданию, что последние российские удары разрушили или существенно повредили логистические центры ведущих торговых сетей, среди которых Novus, АТБ, Сильпо и Фора.
По его словам, проблема не в нехватке продуктов в Украине, а в сбоях в системе их хранения и доставки в магазины. Торговым сетям приходится срочно перестраивать логистику.
Высоцкий оценивает возможный рост цен из-за дополнительных расходов примерно в 2,5%.
Бизнес рассматривает разные способы сделать систему поставок менее уязвимой для российских ударов — от распределения запасов между несколькими небольшими складами до использования подземных хранилищ и переноса части инфраструктуры в Польшу.
The Guardian отмечает, что в последнее время под российскими ударами оказываются не только продовольственные склады. Атакам подвергались также логистические центры электронной коммерции, склады медикаментов и гуманитарной помощи.
Трамп пообещал американцам по 5 тыс. долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый совершеннолетний американец может получить по $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом после промежуточных выборов.
Об этом Трамп заявил во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе.
Возможные выплаты он сравнил с дивидендами, которые успешные компании выплачивают своим инвесторам. При этом Трамп выдвинул еще одно условие — полученные деньги американцы должны будут потратить только на территории США.
Президент не уточнил, из каких источников планирует профинансировать такую программу и каким будет механизм выплат.
По приблизительным подсчетам, если выплачивать по $5 тыс. примерно 267 млн совершеннолетних американцев, общая сумма превысит $1,3 трлн.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре 2026 года.
Дрон чуть не попал в самолет Зеленского
Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту чуть не попал под удар беспилотника во время вылета из Молдовы в Норвегию 8 сентября.
Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал в эфире общественного вещателя NRK.
По словам Стере, дрон чуть не столкнулся с самолетом украинского президента. При этом он не объяснил, откуда получил эту информацию, и не уточнил, насколько близко беспилотник находился к самолету.
В Норвегию Зеленский прибыл вечером 8 сентября. Ему предстояло принять участие в церемонии прощания с королем Харальдом V в Осло.
Во время пребывания в Норвегии президент Украины также встретился с Йонасом Гаром Стере и представителями оборонных компаний союзников.
Атаки на Сочи и Махачкалу
В ночь на 10 сентября беспилотники атаковали российские Сочи и Махачкалу. Из городов поступали сообщения о взрывах, работе ПВО, пожарах и повреждениях инфраструктуры.
В Сочи взрывы начали раздаваться ещё вечером 9 сентября. Местные Telegram-каналы и OSINT-ресурсы сообщали об атаке беспилотников и беспилотных катеров.
Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что после атаки беспилотных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Из-за угрозы с воздуха в городе также досрочно завершили концерт российской певицы Татьяны Булановой, которая публично поддерживает войну против Украины.
Около 04:00 беспилотники атаковали Махачкалу в Дагестане. Местные жители слышали взрывы, а в районе порта было видно задымление.
Глава Дагестана позже подтвердил повреждения портовой инфраструктуры и здания театра. На территории порта возник пожар.
Кроме того, утром сервис NASA FIRMS зафиксировал очаг пожара в Азовском море недалеко от Керчи. OSINT-ресурсы предполагают, что горело судно, связанное с российским “теневым флотом”, однако официального подтверждения этому на утро не было.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.