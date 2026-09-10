Российские войска ночью и утром 10 сентября продолжили атаковать украинские регионы.

Киевская область третьи сутки подряд подвергалась ударам беспилотников, в Кривом Роге повреждены жилые дома, школы и другие гражданские объекты, а в Хмельницком после атаки на территории рынка произошла повторная детонация.

В Днепропетровской области россияне более 20 раз атаковали три района, а в Харьковской области повторный удар пришелся по месту работы спасателей.

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Кроме того, западные СМИ сообщают о проблемах с поставками продуктов в Киеве после серии атак РФ на склады и логистические центры.

Об этих и других событиях ночи и утра 10 сентября — читайте в дайджесте.

Атака на Киевскую область

Киевская область в ночь на 10 сентября уже третьи сутки подряд подвергалась атаке российских ударных дронов.

По данным главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, за три дня в результате российских ударов в регионе повреждено 32 объекта.

Среди них — 26 частных жилых домов, четыре автомобиля и два производственно-складских помещения.

Больше всего разрушений зафиксировали в Фастовском и Бучанском районах.

За этот период пострадали три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов продолжают работать профильные службы, которые обследуют поврежденные здания и устраняют последствия атак.

Удары по Кривому Рогу и Днепропетровской области

В течение вечера и ночи российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области.

Одним из главных направлений ударов стал Кривой Рог. Российские беспилотники атаковали пять мест в Центрально-Городском и Саксаганском районах.

На двух из них после попаданий возникли пожары. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, а также учебные заведения, культурные учреждения и бизнес-объекты.

По данным местных властей, в самом Кривом Роге пострадали пять человек. Двух мужчин госпитализировали, один из них был в тяжелом состоянии.

В Никопольском районе ранения получили еще трое человек. Спасатели эвакуировали женщину из опасной зоны и доставили ее в больницу.

В этом районе повреждены учебное заведение, многоквартирные и частные жилые дома.

В Синельниковском районе после атак возникли пожары, которые спасателям удалось потушить.

Повторная детонация после атаки в Хмельницком

В Хмельницком российский беспилотник атаковал территорию одного из рынков. После удара там вспыхнул пожар.

Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и начали разворачивать силы и технику, произошла повторная детонация.

В результате взрыва пострадали четверо спасателей. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Пожар удалось потушить.

К работам привлекли 45 спасателей и восемь единиц пожарно-спасательной техники.

Удар по жилому району в Сумской области

Российские беспилотники атаковали Сумскую область. Один из ударов пришелся по жилому району в селе Шосткинского района.

В результате атаки погиб человек, еще один получил травмы.

После удара возник масштабный пожар. Огонь распространился на площадь около 500 кв. м.

К ликвидации последствий привлекли подразделения ГСЧС. Во время работы спасателям удалось также вынести из опасной зоны нескольких домашних животных.

В Киеве пустеют полки супермаркетов после атак РФ

В некоторых киевских супермаркетах после серии российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам полки остаются пустыми или заполнены лишь частично. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Журналисты побывали в одном из супермаркетов Novus и обратили внимание на нехватку части товаров. При этом массовой скупки продуктов в столице пока не наблюдается.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал изданию, что последние российские удары разрушили или существенно повредили логистические центры ведущих торговых сетей, среди которых Novus, АТБ, Сильпо и Фора.

По его словам, проблема не в нехватке продуктов в Украине, а в сбоях в системе их хранения и доставки в магазины. Торговым сетям приходится срочно перестраивать логистику.

Высоцкий оценивает возможный рост цен из-за дополнительных расходов примерно в 2,5%.

Бизнес рассматривает разные способы сделать систему поставок менее уязвимой для российских ударов — от распределения запасов между несколькими небольшими складами до использования подземных хранилищ и переноса части инфраструктуры в Польшу.

The Guardian отмечает, что в последнее время под российскими ударами оказываются не только продовольственные склады. Атакам подвергались также логистические центры электронной коммерции, склады медикаментов и гуманитарной помощи.

Трамп пообещал американцам по 5 тыс. долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый совершеннолетний американец может получить по $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом после промежуточных выборов.

Об этом Трамп заявил во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе.

Возможные выплаты он сравнил с дивидендами, которые успешные компании выплачивают своим инвесторам. При этом Трамп выдвинул еще одно условие — полученные деньги американцы должны будут потратить только на территории США.

Президент не уточнил, из каких источников планирует профинансировать такую программу и каким будет механизм выплат.

По приблизительным подсчетам, если выплачивать по $5 тыс. примерно 267 млн совершеннолетних американцев, общая сумма превысит $1,3 трлн.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре 2026 года.

Дрон чуть не попал в самолет Зеленского

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту чуть не попал под удар беспилотника во время вылета из Молдовы в Норвегию 8 сентября.

Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал в эфире общественного вещателя NRK.

По словам Стере, дрон чуть не столкнулся с самолетом украинского президента. При этом он не объяснил, откуда получил эту информацию, и не уточнил, насколько близко беспилотник находился к самолету.

В Норвегию Зеленский прибыл вечером 8 сентября. Ему предстояло принять участие в церемонии прощания с королем Харальдом V в Осло.

Во время пребывания в Норвегии президент Украины также встретился с Йонасом Гаром Стере и представителями оборонных компаний союзников.

Атаки на Сочи и Махачкалу

В ночь на 10 сентября беспилотники атаковали российские Сочи и Махачкалу. Из городов поступали сообщения о взрывах, работе ПВО, пожарах и повреждениях инфраструктуры.

В Сочи взрывы начали раздаваться ещё вечером 9 сентября. Местные Telegram-каналы и OSINT-ресурсы сообщали об атаке беспилотников и беспилотных катеров.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что после атаки беспилотных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Из-за угрозы с воздуха в городе также досрочно завершили концерт российской певицы Татьяны Булановой, которая публично поддерживает войну против Украины.

Около 04:00 беспилотники атаковали Махачкалу в Дагестане. Местные жители слышали взрывы, а в районе порта было видно задымление.

Глава Дагестана позже подтвердил повреждения портовой инфраструктуры и здания театра. На территории порта возник пожар.

Кроме того, утром сервис NASA FIRMS зафиксировал очаг пожара в Азовском море недалеко от Керчи. OSINT-ресурсы предполагают, что горело судно, связанное с российским “теневым флотом”, однако официального подтверждения этому на утро не было.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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