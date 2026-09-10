Показатели достижений не изменились по сравнению с 2022 годом. Киевская школа экономики считает, что качество школьного образования должно стать предметом отдельной государственной политики с измеряемым результатом и предлагает пять решений.

Какого уровня достигают украинские ученики

За три года, прошедшие от предыдущего цикла исследования, Украина не достигла прогресса в уровне учебных достижений школьников. Результаты PISA-2025, которые Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала сегодня, остались на уровне 2022 года: базового уровня по математике не достигает почти половины украинских пятнадцатилетних, а высокие уровни достигают трое учеников из ста.

Базового уровня по математике достигают 54% украинских учеников против 65% в среднем по ОЭСР, по чтению – 55% против 69%, по естественным наукам – 65% против 74%. Наивысших уровней, пятого и шестого, достигают 3% учащихся по математике, 2% по естественным наукам и 1% по чтению – против 8%, 7% и 6% в ОЭСD соответственно.

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Доля учащихся с результатами ниже базового уровня значительно не изменилась по сравнению с 2022 годом, разрыв между сильнейшими и слабыми учениками тоже. Однако ОЭСD сообщает о заметном снижении результатов по чтению и математике в странах Организации.

Базовый уровень математики означает способность без прямой подсказки определить математическое содержание простой жизненной ситуации — сравнить два маршрута по расстоянию или перечислить цену в другой валюте. Базовый уровень чтения предполагает умение определить главное мнение текста умеренной длины и найти в нем информацию по заданным критериям.

Участники этого цикла исследования выйдут на рынок труда примерно через пять лет — в период, на который приходится основной объем восстановления. Ее потребности правительство Украины, Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН оценивают в $588 млрд на 10 лет.

Ключевой спрос на кадры формируется в машиностроении, электротехнике, энергетике и строительстве — отраслях, где математическая грамотность на базовом уровне является квалификационным условием, а не конкурентным преимуществом.

— Легче всего было бы сказать, что мы упали. Мы не упали — и это должно нас беспокоить. Мы удержали уровень, при котором почти половина пятнадцатилетних не преодолевает базового порога по математике, а высокие уровни достигают два-три ученика из ста. Через несколько лет эти выпускники должны проектировать сети, считать сметы и работать на станках с числовым программным управлением. Смириться с таким уровнем – безобразие. Качество образования должно стать предметом ежедневной государственной работы, а не темой для разговора раз в три года, отметил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики.

Основные показатели

Украина ОЭСР Базовый уровень (2+) по математике 54% 65% Базовый уровень по чтению 55% 69% Базовый уровень по естественным наукам 65% 74% Самые высокие уровни (5–6) по математике 3% 8% Высокие уровни по естественным наукам 2% 7% Самые высокие уровни по чтению 1% 6%

Другие данные исследования

Посещаемость. 58% учащихся сообщили, что пропустили не менее одного учебного дня в течение двух недель перед тестированием; в 2022 году этот показатель составлял 25%, средний по ОЭСР – 22%. Исследование не устанавливает причины пропусков.

Условия обучения. Доля учащихся в школах, руководители которых сообщают, что нехватка учебных материалов мешает преподаванию, снизилась с 76% до 61%. Украинские ученики чаще среднего по ОЭСР отмечают, что учитель интересуется обучением каждого (75% против 69%) и оказывает дополнительную помощь, когда она нужна (78% против 73%).

Образовательное равенство. Социально-экономический разрыв в естественных науках составляет 66 баллов против 85 в среднем по ОЭСР и остался стабильным. 15% учащихся по наименее благоприятным обстоятельствам попали в сильнейшую четверть по результатам в своей стране (в ОЭСР — 12%).

Использование искусственного интеллекта. 54% украинских учащихся пользуются AI-чатботами для обучения, по меньшей мере, раз в неделю (ОЭСР — 46%), 43% используют их для написания черновиков письменных работ (ОЭСР — 29%). Запрет на использование телефонов на территории школы имеют 10% украинских школ против 49% в среднем по ОЭСР.

Позиция Киевской школы экономики

KSE считает, что ответ должен быть построен вокруг пяти решений.

Базовая грамотность как отдельная национальная цель с измеряемым результатом. Не повышение качества образования в целом, а конкретный показатель: доля учащихся, преодолевающих базовый порог математики и чтения. Эта доля измеряется, публикуется и несет ответственного. Система раннего выявления учащихся, выпадающих из учебы. Отставший ученик не наверстывает самостоятельно. Требуется определенный порядок действий: кто фиксирует отставание, кто контактирует с семьей, какую помощь получает ребенок. Удвоение пробелов за три года свидетельствует, что такая система нужна уже сейчас.Время учителя как предмет политики. Работа с отставшим учеником требует часов, материалов и методики. Если государство ставит эту задачу перед учителем, она должна быть обеспечена ресурсом, а не поручением. Доступные входы в сложное обучение. Трое учеников из ста на высших уровнях — это не естественный предел способностей украинских детей, и именно из этой части формируется инженерный корпус восстановления. Отбор уже сильных учащихся этого круга не расширяет. Нужны доступные программы, наставничество и лаборатории для тех, кого олимпиадная система не охватывает. Учеба работать с искусственным интеллектом вместо запрета. Более половины учеников уже пользуются чатами еженедельно. Вопрос качества заключается в том, может ли учащийся объяснить полученный ответ, проверить его и решить следующую задачу самостоятельно. Это должно стать частью образовательной программы, а не оставаться частным делом ребенка.

KSE готова отвечать за свою часть этой работы — со школами, учителями и другими университетами — и приглашает к соавторству Министерство образования и науки, Украинский центр оценивания качества образования, общины, университеты и бизнес.

Об исследовании

PISA (Programme for International Student Assessment) — исследование ОЭСР, которое проводится раз в три года и измеряет, как пятнадцатилетние учащиеся применяют знания по естественным наукам, математике и чтению.

В цикле 2025 приняли участие более 760 тысяч учеников в 91 стране и экономике. Основной отраслью цикла были естественные науки. Украина принимала участие в третий раз, после 2018 и 2022 годов.

В Украине исследование охватило 7105 учеников в 294 учебных заведениях. Эти учащиеся представляют около 256 тысяч пятнадцатилетних в 17 из 27 регионов страны.

Десять юрисдикций — в частности, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Луганская области, Крым и Севастополь — не были охвачены из-за российской вооруженной агрессии. ОЭСР подтверждает, что полученные украинские данные соответствуют стандартам качества PISA.

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