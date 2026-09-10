9 сентября и ночью на 10 сентября 2026 года украинские военные поразили ряд важных военных объектов врага.

ВСУ поразили объекты врага в РФ, Донецке и Запорожье

Как сообщил Генштаб ВСУ, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов РФ.

В городе Донецке поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА типа Герань/Гербера оккупантов.

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Кроме того, поражены пункты управления подразделений БпЛА противника: в Осипенко Запорожской области, Камышеватом Донецкой области, Токмаке Запорожской области, Ясногоровке и Очеретино Донецкой области. Отдельно нанесены удары по пунктам управления подразделений захватчиков в Луганском и Зайцево Донецкой области.

В Брянской области РФ поражены три радиолокационные станции противника – в Павлине, Картушине и Антоновке (РЛС Небо-СВ).

К тому же, в Трубчевске поражен наземный ретранслятор, предназначенный для управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера.

В районе Довжанска Луганской области атакован состав боеприпасов противника.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

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