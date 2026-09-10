Склады боеприпасов и БпЛА: ВСУ поразили объекты врага в РФ, Донецке и на Запорожье
- 9 сентября и в ночь на 10 сентября Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов РФ, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- В Донецке было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА типа Герань/Гербера.
- В то же время, под ударом оказались и другие объекты врага на Запорожье и в РФ.
9 сентября и ночью на 10 сентября 2026 года украинские военные поразили ряд важных военных объектов врага.
ВСУ поразили объекты врага в РФ, Донецке и Запорожье
Как сообщил Генштаб ВСУ, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов РФ.
В городе Донецке поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА типа Герань/Гербера оккупантов.
Кроме того, поражены пункты управления подразделений БпЛА противника: в Осипенко Запорожской области, Камышеватом Донецкой области, Токмаке Запорожской области, Ясногоровке и Очеретино Донецкой области. Отдельно нанесены удары по пунктам управления подразделений захватчиков в Луганском и Зайцево Донецкой области.
В Брянской области РФ поражены три радиолокационные станции противника – в Павлине, Картушине и Антоновке (РЛС Небо-СВ).
К тому же, в Трубчевске поражен наземный ретранслятор, предназначенный для управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера.
В районе Довжанска Луганской области атакован состав боеприпасов противника.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.