Свириденко возглавила KSE Business School: чем займется на новой должности
Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко стала президентом KSE Business School.
Свириденко возглавила KSE Business School
О назначении 10 сентября сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
По его словам, KSE планирует усилить развитие бизнес-школы и привлекать к ней ведущих специалистов. Назначение Свириденко он назвал частью модели развития университета в условиях войны.
Милованов подчеркнул, что Украина нуждается в бизнес-школе мирового уровня, а одним из ключевых направлений работы KSE станет концентрация талантов и развитие управленческого образования.
В KSE отметили, что Свириденко на новой должности сосредоточится на бизнес-образовании, которое учитывает современные вызовы в управлении, стремительные технологические изменения и глобальную конкуренцию.
Свириденко заявила, что KSE Business School должна готовить руководителей, способных создавать новые технологии, развивать конкурентоспособные компании и усиливать роль Украины как экспортера знаний, решений и управленческого опыта.
Милованов также заявил, что ожидает критики относительно ее назначения, в частности из-за возможного конфликта интересов, размера зарплаты Свириденко и отсутствия у нее академического опыта. В то же время он подчеркнул, что главной целью KSE остается развитие сильного университета.
По его словам, сейчас KSE имеет самый высокий конкурс абитуриентов: каждый третий абитуриент получил 200 баллов на НМТ, а каждый одиннадцатый является участником или призером олимпиад.
Напомним, что 13 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке с должности премьер-министра, а 14 июля Верховная Рада поддержала ее увольнение.