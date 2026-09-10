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Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко стала президентом KSE Business School.

Свириденко возглавила KSE Business School

О назначении 10 сентября сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По его словам, KSE планирует усилить развитие бизнес-школы и привлекать к ней ведущих специалистов. Назначение Свириденко он назвал частью модели развития университета в условиях войны.

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Милованов подчеркнул, что Украина нуждается в бизнес-школе мирового уровня, а одним из ключевых направлений работы KSE станет концентрация талантов и развитие управленческого образования.

В KSE отметили, что Свириденко на новой должности сосредоточится на бизнес-образовании, которое учитывает современные вызовы в управлении, стремительные технологические изменения и глобальную конкуренцию.

Свириденко заявила, что KSE Business School должна готовить руководителей, способных создавать новые технологии, развивать конкурентоспособные компании и усиливать роль Украины как экспортера знаний, решений и управленческого опыта.

Милованов также заявил, что ожидает критики относительно ее назначения, в частности из-за возможного конфликта интересов, размера зарплаты Свириденко и отсутствия у нее академического опыта. В то же время он подчеркнул, что главной целью KSE остается развитие сильного университета.

По его словам, сейчас KSE имеет самый высокий конкурс абитуриентов: каждый третий абитуриент получил 200 баллов на НМТ, а каждый одиннадцатый является участником или призером олимпиад.

Напомним, что 13 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке с должности премьер-министра, а 14 июля Верховная Рада поддержала ее увольнение.

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