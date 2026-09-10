Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений получили возможность оформлять отсрочку от призыва онлайн в приложении Резерв+.

Теперь педагогам не нужно собирать бумажные справки, заверять их у директора или лично посещать ЦПАУ или ТЦК.

Отсрочка в Резерв+ для учителей: как оформить

Отсрочка в Резерв+ для учителей внедрена для оптимизации процессов и уменьшения админнагрузки.

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Заместитель Министра обороны Украины Мстислав Баник подчеркнул:

— Шаг за шагом цифруем процессы, чтобы уменьшить бюрократию, человеческий фактор и излишнюю нагрузку на ТЦК и СП.

Процедура полностью автоматизирована – подтверждение права на отсрочку происходит на основе запросов в государственные реестры без участия человека.

Чтобы запрос отсрочки был одобрен, система Резерв+ в режиме реального времени сверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Для успешного оформления должны выполняться следующие критерии:

школа отмечена в системе АИКОМ как основное место трудоустройства.

ставка составляет не менее 0,75.

официально относится к категории педагогических работников заведения общего среднего образования.

код ЕГРПОУ заведения в АИКОМ полностью совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы по данным ПФУ.

Как подать учителю заявление в Резерв+ на отсрочку: пошаговая инструкция

Откройте приложение Резерв+ на смартфоне. Выделите Сервисы → Запрос на отсрочку. Выберите категорию Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений. Проверьте персональные данные, отображаемые на экране. Подтвердите информацию и отправьте запрос.

Загружать дополнительные сканы или справки не требуется. После завершения автоматической проверки в приложение поступит уведомление, а статус отсрочки отобразится в электронном военно-учетном документе.

Что делать, если в отсрочке от мобилизации в Резерв+ для учителей отказано

Если при подаче запроса возникла ошибка или система выдала отказ, это означает, что данные в государственных реестрах не совпадают или устарели.

Алгоритм действий для исправления ошибок:

Обратитесь в администрацию школы или ответственного за ведение АИКОМ. Попросите проверить:

указана ли школа основным местом работы;

правильно ли введена нагрузка (не менее 0,75 ставки);

корректно указано должность, ФИО, дату рождения, РНУКПН и код ЕГРПОУ работодателя.

После внесения исправлений ответственным лицом данные в АИКОМ обновятся автоматически.

Если ошибка в данных Пенсионного фонда — обратитесь в бухгалтерию или отдел кадров вашего учебного заведения для уточнения отчетности.

Если неактуальное место работы отображается в самом Резерве+ — воспользуйтесь функцией подачи запроса на корректировку: Сервисы» → Исправить данные онлайн → Неактуальное место работы.

После корректировки информации в реестрах запрос на отсрочку в Резерв+ можно подавать повторно.

Фото: Резерв+

Источник : Міноборони

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