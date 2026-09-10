Отсрочка в Резерв+ для учителей: как оформить онлайн и какие условия
- Учителя школ теперь могут оформить отсрочку в Резерв+.
- В Минобороны рассказали, как подать заявление на отсрочку от мобилизации в Резерв+ учителям.
Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений получили возможность оформлять отсрочку от призыва онлайн в приложении Резерв+.
Теперь педагогам не нужно собирать бумажные справки, заверять их у директора или лично посещать ЦПАУ или ТЦК.
Отсрочка в Резерв+ для учителей: как оформить
Отсрочка в Резерв+ для учителей внедрена для оптимизации процессов и уменьшения админнагрузки.
Заместитель Министра обороны Украины Мстислав Баник подчеркнул:
— Шаг за шагом цифруем процессы, чтобы уменьшить бюрократию, человеческий фактор и излишнюю нагрузку на ТЦК и СП.
Процедура полностью автоматизирована – подтверждение права на отсрочку происходит на основе запросов в государственные реестры без участия человека.
Чтобы запрос отсрочки был одобрен, система Резерв+ в режиме реального времени сверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Для успешного оформления должны выполняться следующие критерии:
- школа отмечена в системе АИКОМ как основное место трудоустройства.
- ставка составляет не менее 0,75.
- официально относится к категории педагогических работников заведения общего среднего образования.
- код ЕГРПОУ заведения в АИКОМ полностью совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы по данным ПФУ.
Как подать учителю заявление в Резерв+ на отсрочку: пошаговая инструкция
- Откройте приложение Резерв+ на смартфоне.
- Выделите Сервисы → Запрос на отсрочку.
- Выберите категорию Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.
- Проверьте персональные данные, отображаемые на экране.
- Подтвердите информацию и отправьте запрос.
Загружать дополнительные сканы или справки не требуется. После завершения автоматической проверки в приложение поступит уведомление, а статус отсрочки отобразится в электронном военно-учетном документе.
Что делать, если в отсрочке от мобилизации в Резерв+ для учителей отказано
Если при подаче запроса возникла ошибка или система выдала отказ, это означает, что данные в государственных реестрах не совпадают или устарели.
Алгоритм действий для исправления ошибок:
Обратитесь в администрацию школы или ответственного за ведение АИКОМ. Попросите проверить:
- указана ли школа основным местом работы;
- правильно ли введена нагрузка (не менее 0,75 ставки);
- корректно указано должность, ФИО, дату рождения, РНУКПН и код ЕГРПОУ работодателя.
После внесения исправлений ответственным лицом данные в АИКОМ обновятся автоматически.
Если ошибка в данных Пенсионного фонда — обратитесь в бухгалтерию или отдел кадров вашего учебного заведения для уточнения отчетности.
Если неактуальное место работы отображается в самом Резерве+ — воспользуйтесь функцией подачи запроса на корректировку: Сервисы» → Исправить данные онлайн → Неактуальное место работы.
После корректировки информации в реестрах запрос на отсрочку в Резерв+ можно подавать повторно.
Фото: Резерв+