Европейский парламент проведет специальные слушания, посвященные преступлениям России против украинских детей. Речь идет, в частности, о депортации, принудительном перемещении, индоктринации (систематическое навязывание определенных идей, взглядов, доктрин) и милитаризации детей.

О договоренности сообщила заместитель спикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк по итогам визита украинской делегации женщин-депутаток в Брюссель.

Слушания по поводу преступлений РФ против детей

Вопрос организации слушаний Кондратюк обсудила во время встречи с вице-президентом Европарламента Евой Копач. Инициативу также поддержала президент Европейского парламента Роберт Мецол.

Сейчас смотрят

— Готовимся к проведению слушаний вместе с инициативой Bring Kids Back UA, — отметила Кондратюк.

В ходе переговоров стороны также договорились координировать санкционные меры против лиц, причастных к преступлениям в отношении украинских детей.

Отдельно Елена Кондратюк поблагодарила Еву Копач за ее работу по возвращению депортированных Россией украинских детей и защите их прав.

Накануне при поддержке вицеспикера украинские парламентарии совместно с президентской инициативой Bring Kids Back UA создали платформу для координации усилий. Она должна способствовать обмену информацией, формированию общей позиции и адвокации возвращения украинских детей через парламентскую дипломатию.

В августе Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора объявили о заочном подозрении четырем фигурантам, причастным к похищению и незаконной депортации 53 украинских детей из оккупированного Донбасса в РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.