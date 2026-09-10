Европарламент готовит слушания по депортации и милитаризации украинских детей — Кондратюк
- Европарламент проведет специальные слушания по поводу преступлений РФ против украинских детей.
- Украина и Европарламент будут координировать санкционные меры против причастных к преступлениям лиц.
Европейский парламент проведет специальные слушания, посвященные преступлениям России против украинских детей. Речь идет, в частности, о депортации, принудительном перемещении, индоктринации (систематическое навязывание определенных идей, взглядов, доктрин) и милитаризации детей.
О договоренности сообщила заместитель спикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк по итогам визита украинской делегации женщин-депутаток в Брюссель.
Слушания по поводу преступлений РФ против детей
Вопрос организации слушаний Кондратюк обсудила во время встречи с вице-президентом Европарламента Евой Копач. Инициативу также поддержала президент Европейского парламента Роберт Мецол.
— Готовимся к проведению слушаний вместе с инициативой Bring Kids Back UA, — отметила Кондратюк.
В ходе переговоров стороны также договорились координировать санкционные меры против лиц, причастных к преступлениям в отношении украинских детей.
Отдельно Елена Кондратюк поблагодарила Еву Копач за ее работу по возвращению депортированных Россией украинских детей и защите их прав.
Накануне при поддержке вицеспикера украинские парламентарии совместно с президентской инициативой Bring Kids Back UA создали платформу для координации усилий. Она должна способствовать обмену информацией, формированию общей позиции и адвокации возвращения украинских детей через парламентскую дипломатию.
В августе Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора объявили о заочном подозрении четырем фигурантам, причастным к похищению и незаконной депортации 53 украинских детей из оккупированного Донбасса в РФ.