Украина рассчитывает получить первую антибаллистическую систему в рамках программы Freyja уже к концу 2026 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Когда будет готова первая система Freyja: детали от президента

По словам президента, поначалу звучали сроки в 20-30 лет для разработки новой системы против баллистики. Однако Украина настояла на том, что это можно сделать быстрее.

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– Компании сказали нам, что им нужно для новой баллистической системы 20-30 лет. Я сказал, что мы не хотим такой длительной войны. Это о другом мире, это о ХХ веке. Сейчас новые технологии, новая Украина, и мы можем сделать это быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что обсуждал проект Freyja с Марком Карни, и Канада готова присоединиться к этой программе.

Зеленский рассчитывает, что во время встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября будет сформировано более четкое понимание “графика дальнейших шагов”.

Как известно, Freyja – это проект системы противовоздушной и противоракетной обороны, над которым Украина работает совместно с рядом европейских стран. Ключевой функцией новой системы будет перехват баллистических ракет.

Украинская оборонная компания Fire Point уже представила антибалистические ракеты FP-7.x для системы ПВО Freyja.

В компании рассчитывают осуществить первый успешный перехват баллистической ракеты к середине 2027 года.

Старту работы над проектом Freyja предшествовало формирование антибаллистической коалиции. Кроме Украины, ее соучредителями стали Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

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