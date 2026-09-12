В пятницу, 13 сентября, применение графиков отключений электроэнергии по Украине не прогнозируется, однако общая ситуация в энергосистеме остается динамичной.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света 13 сентября

По информации Укрэнерго, в течение 13 сентября в Украине не планируется применять графики электроснабжения.

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По состоянию на утро 11 сентября, из-за российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов зафиксированы новые обесточения в семи регионах: Одесской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Сейчас там, где это позволяет ситуация безопасности, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет абонентам.

С учетом погодных условий потребителей призывают перенести активное энергопотребление на часы наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00.

В энергокомпании отмечают, что состояние энергосистемы может меняться, поэтому гражданам советуют следить за обновлением на официальных ресурсах своих операторов системы распределения (облэнерго).

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