Всего за последние сутки зафиксировано 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 106 авиаударов, в ходе которых сбросил 339 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики задействовали 10 688 дронов-камикадзе и 2 784 раза обстреляли населенные пункты и позиции наших войск, из них 30 раз — с применением реактивных систем залпового огня.

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Ситуация в Украине на 12 сентября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки, по уточненной информации, зафиксировано одно боестолкновение. Агрессор осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО. Нанёс один авиационный удар с использованием шести КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населённых пунктов Лиман, Козача Лопань, Симиновка, Вильча и Комисарово.

На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Куриловки и Кившаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробишево, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник провел две штурмовые операции в районе Озерного.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осинового, Дружковки, Ильиновки, Николаевки, Вольного, Степов и Павловки.

Двадцать девять атак враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Черниговка, Светлое, Святогоровка, Гришино, Матяшево, Васильковка, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Рождественка, Косовцево, Цветково и Чаривное.

На Ореховском направлении враг пытался укрепить свои позиции в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили атакующих действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 12 сентября 2026 года

личного состава – около 1 505 380 (+1 500) человек

танков – 12 342 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 322 (+10) шт.

артиллерийских систем — 49 601 (+85) шт.

РСЗО — 2 115 (+6) шт.

средств ПВО — 1 633 (+11) шт.

самолетов — 442 (+1 подтверждено за предыдущий период) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 586 (+13) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045) шт.

крылатых ракет – 5 103 (+0) шт.

кораблей/катеров – 35 (+0) шт.

подводных лодок – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 147 849 (+638) шт.

специальной техники – 4 676 (+10) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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