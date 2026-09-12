Карта боевых действий на 12 сентября 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 237 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 106 авиаударов, в ходе которых сбросил 339 управляемых авиабомб.
Кроме того, захватчики задействовали 10 688 дронов-камикадзе и 2 784 раза обстреляли населенные пункты и позиции наших войск, из них 30 раз — с применением реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2026
Ситуация в Украине на 12 сентября 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки, по уточненной информации, зафиксировано одно боестолкновение. Агрессор осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО. Нанёс один авиационный удар с использованием шести КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населённых пунктов Лиман, Козача Лопань, Симиновка, Вильча и Комисарово.
На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Куриловки и Кившаровки.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробишево, Лиман и Диброва.
На Славянском направлении противник провел две штурмовые операции в районе Озерного.
На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Васютинского.
На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осинового, Дружковки, Ильиновки, Николаевки, Вольного, Степов и Павловки.
Двадцать девять атак враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Черниговка, Светлое, Святогоровка, Гришино, Матяшево, Васильковка, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.
На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Рождественка, Косовцево, Цветково и Чаривное.
На Ореховском направлении враг пытался укрепить свои позиции в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении оккупанты не проводили атакующих действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 12 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 505 380 (+1 500) человек
- танков – 12 342 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 322 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 49 601 (+85) шт.
- РСЗО — 2 115 (+6) шт.
- средств ПВО — 1 633 (+11) шт.
- самолетов — 442 (+1 подтверждено за предыдущий период) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 586 (+13) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045) шт.
- крылатых ракет – 5 103 (+0) шт.
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 147 849 (+638) шт.
- специальной техники – 4 676 (+10) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.