Подготовка Украины к предстоящей зиме является главным вызовом для правительства. Кабинет министров готовится к различным сценариям развития событий.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил в субботу, 12 сентября, во время конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Подготовка к зиме – главный вызов правительства — Корецкий

— Уроки прошлой зимы сделаны — мы существенно более готовы к атакам, чем год назад. Имеем план А, В и С — включая худший возможный сценарий. Другого варианта, кроме как достойно пройти эту зиму, нет, — отметил премьер.

По словам Корецкого, украинская энергетическая система постоянно подвергается вражеским обстрелам.

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— Защитить в полной мере все невозможно. Это понятно. Однако мы существенно более готовы к этим атакам, чем прошлой зимой, — подчеркнул глава правительства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может ответить России на любые удары, включая атаки по украинской энергетической системе.

По словам президента, необходимо найти формат энергетического перемирия, при котором Россия не будет наносить удары по украинской энергосистеме. В таком случае Украина не будет наносить соответствующие удары.

2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что российское военное командование получило приказ готовить и осуществлять массированные атаки на энергетические объекты Украины.

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