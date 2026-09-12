Средняя продолжительность жизни российского новобранца после прибытия на поле боя составляет всего от 20 до 30 минут из-за колоссальных потерь оккупационной армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника ГУР МО генерал-лейтенанта Олега Иващенко.

Какие потери РФ в войне

По словам главы военной разведки, российские генералы попросили кремлевского диктатора Владимира Путина мобилизовать 800 тыс. человек после так называемых сентябрьских выборов в РФ.

Сейчас смотрят

Однако Иващенко сомневается в возможности России одновременно мобилизовать такой ресурс и подчеркивает, что ежедневные потери врага превышают набор.

— Россия набирает примерно 1000 человек ежедневно, иногда 1200. Но посмотрите на эти потери. Вчера – 1410, позавчера – 1551. Из них 835, около 60% – погибшие в бою. Нравственный дух противника очень низок, потому что никто не хочет воевать. И состояние населения России такое же: большинство людей действительно не хотят войны, — утверждает он.

Недавно Иващенко заявил, что Россия может исчерпать свои ресурсы для ведения войны против Украины до 2028 года, если военные потери оккупантов сохранятся на нынешнем уровне.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.