В ночь на 12 сентября Служба безопасности Украины провела успешную операцию в районе Таганрога Ростовской области РФ, поразив ряд важных объектов российского военно-промышленного комплекса и ПВО.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Поражение производства FPV и складов дронов под Таганрогом

Для удара были привлечены беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ. По информации спецслужбы, под подтвержденное поражение попали:

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два склада хранения беспилотников;

объект по производству FPV-дронов;

зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2;

радиолокационная станция П-18 Терек;

резервуар с горюче-смазочными материалами.

По информации Службы безопасности Украины, на всех указанных локациях после попадания вспыхнули пожары.

В СБУ подчеркивают, что ликвидация складских и производственных мощностей FPV-дронов и беспилотников напрямую уменьшает потенциал российских войск на фронте. Меткие удары являются прямым ответом на систематические массированные атаки РФ с использованием ударных беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины.

Недавно стало известно, что Силы обороны Украины поразили стратегическое предприятие Тольяттикаучук в городе Тольятти на территории Самарской области Российской Федерации.

Кроме этого, беспилотники атаковали российский Таганрог. Как утверждают аналитики, под удары попали КуйбышевАзот, военный аэродром Таганрог-Центральный и территория ТАГАЗ.

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