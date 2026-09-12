СБУ поразила производство FPV-дронов и склады беспилотников под Таганрогом
- Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ поразили целый ряд военных объектов в районе Таганрога Ростовской области РФ.
- Среди пораженных целей — объект производства FPV-дронов, склады беспилотников, ЗРГК Панцирь-С2, РЛС Терек и резервуар с топливом, на которых вспыхнули пожары.
В ночь на 12 сентября Служба безопасности Украины провела успешную операцию в районе Таганрога Ростовской области РФ, поразив ряд важных объектов российского военно-промышленного комплекса и ПВО.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Поражение производства FPV и складов дронов под Таганрогом
Для удара были привлечены беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ. По информации спецслужбы, под подтвержденное поражение попали:
- два склада хранения беспилотников;
- объект по производству FPV-дронов;
- зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2;
- радиолокационная станция П-18 Терек;
- резервуар с горюче-смазочными материалами.
По информации Службы безопасности Украины, на всех указанных локациях после попадания вспыхнули пожары.
В СБУ подчеркивают, что ликвидация складских и производственных мощностей FPV-дронов и беспилотников напрямую уменьшает потенциал российских войск на фронте. Меткие удары являются прямым ответом на систематические массированные атаки РФ с использованием ударных беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины.
Недавно стало известно, что Силы обороны Украины поразили стратегическое предприятие Тольяттикаучук в городе Тольятти на территории Самарской области Российской Федерации.
Кроме этого, беспилотники атаковали российский Таганрог. Как утверждают аналитики, под удары попали КуйбышевАзот, военный аэродром Таганрог-Центральный и территория ТАГАЗ.