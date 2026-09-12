На всей территории Украины проводятся масштабные обыски из-за фальсифицированного препарата для похудения Biopatid.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Обыски по Украине из-за препарата для похудения

Днепропетровская областная прокуратура вместе с СБУ проводят одновременные следственные действия в разных регионах страны.

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Стало известно, что речь идет о незаконном изготовлении и сбыте заведомо фальсифицированного препарата для похудения Biopatid в составе организованной группы.

В СБУ и Офисе генпрокурора утверждают, что более 250 санкционированных обысков уже продолжаются.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) действующего Уголовного кодекса Украины.

По этим статьям предусмотрено тюремное заключение на срок от восьми до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

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