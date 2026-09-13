Россия только за эту неделю запустила по Украине около 2,1 тыс. дронов, значительную часть которых составляли реактивные Шахеды.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину за неделю

По словам Зеленского, с помощью реактивных дронов российские войска пытаются наносить удары по украинской экономике и гражданской инфраструктуре.

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Кроме дронов, за неделю Россия применила почти 1 700 управляемых авиационных бомб и 78 ракет разных типов.

— Только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 2 100 дронов. Значительная часть из них — именно реактивные Шахеды, с помощью которых россияне пытаются развалить экономику и разрушить жизнь людей, — заявил Зеленский.

Отдельно президент остановился на последствиях российской атаки в ночь на 13 сентября.

По его словам, под ударами оказались объекты энергетики, Укрзализныци, предприятия и жилые дома. Одессу российские войска атаковали ракетами и беспилотниками.

В западных областях Украины после ночных ударов продолжаются восстановительные работы. В частности, возле украинско-польской границы на Волыни в результате атаки был уничтожен локомотив поезда и повреждена заправка.

Зеленский подчеркнул, что российские удары представляют угрозу не только для Украины, но и для других европейских стран.

— Именно чтобы эти удары не распространились дальше, в Европу, украинцы и украинки каждый день сражаются, отдают свои жизни и не дают агрессии расширяться. Российский терроризм — это общая угроза для многих, но разгромить его точно можно и нужно в Украине, — заявил президент.

Напомним, что в ночь на 13 сентября Россия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину.

Всего Воздушные силы зафиксировали 453 средства воздушного нападения — ударные БпЛА типа Shahed, Гербера, дроны-имитаторы Пародия и малогабаритные ракеты S8000 Бандероль.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 405 вражеских беспилотников и четыре Бандероля.

Зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 13 точках. Еще в семи точках упали обломки сбитых целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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