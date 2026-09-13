Применение графиков отключения света 14 сентября в Украине не прогнозируется. В то же время украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Графики отключений света 14 сентября

По информации Укрэнерго, 14 сентября в Украине не планируют вводить меры по ограничению потребления электроэнергии.

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В то же время потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

В Укрэнерго отмечают, что в этот период по возможности не стоит включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть возможность отвечать России на удары по энергетической инфраструктуре.

По его словам, если РФ не будет атаковать украинскую энергосистему, Украина тоже не будет наносить ответные удары по российской энергетике. Зеленский назвал такой формат возможным энергетическим перемирием.

Президент подчеркнул, что Россия готовится к новым ударам по украинской энергосистеме, но если будут попытки вызвать отключения электроэнергии, Украина постарается ответить.

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