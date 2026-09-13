Кремль исключил возможность встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Встреча Зеленского с Путиным

Зеленский заявил о готовности провести переговоры с кремлевским диктатором Путиным во время саммита, который состоится 14–15 декабря в Майами. По словам украинского президента, встреча могла бы быть посвящена поиску путей прекращения войны.

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Однако в Москве сразу заявили, что не рассматривают такой формат.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии AFP назвал встречу Зеленского и Путина в Майами невозможной. Он повторил позицию российских властей, согласно которой Путин готов встретиться с Зеленским только в Москве.

На вопрос о возможности другого места для переговоров Песков ответил: — Есть готовность встретиться с ним в Москве.

В то же время нет подтверждения, будет ли Путин участвовать в саммите G20 в Майами.

США, председательствующие в G20 в этом году, пытаются возобновить переговорный процесс по прекращению войны России против Украины. В частности, американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер проводили переговоры в Киеве и Москве. На этой неделе также прошел телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Путиным.

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