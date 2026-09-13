В ночь на 13 сентября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, задействовав сотни ударных дронов и малогабаритные ракеты.

Под ударами оказались жилые дома, железнодорожная, транспортная, логистическая и промышленная инфраструктура в ряде регионов.

В результате атак есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты и возникли масштабные пожары.

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Подробнее о последствиях атак на регионы Украины читай в материале Факти ICTV.

Атака на Украину 13 сентября

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки на Украину 13 сентября российские войска применили 453 средства воздушного нападения. Враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами Пародия и малогабаритными ракетами S8000 Бандероль.

Воздушные цели запускали из районов Шаталова, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма и акватории Азовского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 405 вражеских беспилотников разных типов и четыре ракеты Бандероль.

Попадания вражеских средств воздушного нападения зафиксировали в 13 местах, еще в семи местах упали обломки сбитых целей. К утру атака продолжалась.

Последствия атаки на Одессу

В ночь на 13 сентября россияне нанесли массированную комбинированную атаку на Одессу и область.

В результате атаки повреждены многоэтажные и частные жилые дома, складские и производственные помещения, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. В нескольких местах возникли пожары.

Утром российские войска продолжили атаковать город. Повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения, пожар также возник на территории Ботанического сада.

По последним данным городских властей, после атаки к медикам обратились 20 человек, среди них — двое детей.

В пострадавших районах развернули штабы для оказания помощи жителям.

Последствия атаки на Тернополь

Утром 13 сентября российские беспилотники атаковали Тернополь.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако были зафиксированы и попадания. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и промышленное здание.

На месте возник пожар, который спасатели потушили.

По состоянию на 10:30 известно об одном пострадавшем. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Волынь: удар по железной дороге у границы с Польшей

Утром 13 сентября российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда Киев — Варшава. В момент удара поезд находился в двух километрах от границы с Польшей.

Мониторинговая группа заранее предупредила поездную бригаду об угрозе с воздуха, поэтому в результате атаки никто не пострадал.

Также возле пункта пропуска Ягодин — Дорогуск обломки повредили автозаправочную станцию. Загорелись помещения АЗС и несколько припаркованных грузовиков.

Во время воздушной тревоги работу пункта пропуска временно приостановили. Позже пропускные операции возобновили.

Последствия атаки в Житомирской области

В Житомирской области в результате российской атаки возникли пожары на автозаправочной станции и объектах железнодорожной инфраструктуры.

Из-за угрозы повторных ударов спасателям приходилось прерывать работы и уходить в безопасные места.

Все очаги возгорания удалось потушить. К работам привлекли 42 спасателя и девять единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки на Сумскую область

Утром российские беспилотники атаковали Конотоп в Сумской области.

В результате удара был поврежден частный жилой дом, загорелись гараж и автомобиль. Существовала угроза распространения огня на другие объекты.

Спасатели потушили все очаги возгорания.

Известно о двух пострадавших.

Последствия атаки на Киевскую область

В ночь на 13 сентября российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

В Бориспольском районе под повторным вражеским ударом оказалось логистическое складское помещение. После длительной ликвидации пожара российские войска снова атаковали предприятие.

К тушению пожара на помощь подразделениям ГСЧС привлекли пожарных международного аэропорта Борисполь.

Спасатели продолжают работать на месте. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Донецкая область: россияне атаковали спасателей

В Донецкой области российский беспилотник попал в здание пожарно-спасательного подразделения.

Удар пришелся по фасаду здания, где находились сотрудники ГСЧС.

В результате атаки ранения получили четверо спасателей.

Последствия атаки на Хмельницкую область

Хмельницкая область тоже подверглась атаке российских ударных дронов.

Всего за предыдущий день, ночь и утро силы ПВО сбили или нейтрализовали 12 вражеских БпЛА.

В результате атаки в Хмельницком районе возникли пожары в жилом доме и на территории одного из предприятий. Спасатели потушили пожары.

Также были повреждены крыши и окна частных жилых домов.

По данным областных властей, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Последствия атаки на Винницкую область

Во время массированной атаки РФ по Украине 13 сентября попадания зафиксировали и в Винницкой области.

По данным областных властей, российские войска попали в объект гражданской инфраструктуры.

На месте работают соответствующие службы. Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Последствия атаки на Ивано-Франковск

В ночь на 13 сентября российские войска атаковали Ивано-Франковск ударными дронами.

В результате атаки было повреждено одноэтажное нежилое здание, на крыше которого возник пожар. Спасатели быстро потушили огонь.

По предварительным данным, один человек получил травмы. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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