Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских войск.

12 сентября и в ночь на 13 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и в Брянской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, в Донецке Силы обороны поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск.

В районах Железного Порта и Скадовска на временно оккупированной части Херсонской области, а также в Черноморском и Оленевке в оккупированном Крыму были поражены наземные ретрансляторы.

Как отметили в Генштабе, россияне использовали эти объекты для управления ударными БпЛА типа Герань и Гербера.

Кроме того, в Оленевке Силы обороны поразили антенный комплекс противника.

Удары были нанесены и по военным объектам на территории Брянской области РФ. В районе населенного пункта Ревны поражена радиолокационная станция сопровождения целей.

Недалеко от Речицы под удар попало место хранения вооружения и военной техники российских войск.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Напомним, что в ночь на 13 сентября Силы обороны также атаковали нефтеперерабатывающий завод Славянск-ЭКО в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в результате удара были поражены ключевая установка по переработке нефти и резервуарный парк предприятия. После атаки на территории НПЗ разразился масштабный пожар.

Также в ночь на 13 сентября сообщалось о взрывах в Нижнекамске в Татарстане. По предварительной информации, там тоже мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.

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