Ситуация с государственными финансами Украины приближается к критической. Если необходимые решения Верховная Рада будет принимать с задержкой, страна может потерять значительную часть из $29,5 млрд международного финансирования.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина может потерять часть международного финансирования

— Это критически необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, самое главное, потребностей Сил обороны, — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что Кабинет министров планирует разослать всем народным депутатам и профильным парламентским комитетам график с дедлайнами по каждому голосованию, от которого зависит поступление международных средств.

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Корецкий отметил, что это финансирование необходимо Украине для сбалансирования государственного бюджета, обеспечения социальных расходов и покрытия потребностей Сил обороны.

По словам премьера, со своей стороны правительство должно выполнить 42 решения. Ранее Кабинет министров планировал завершить эту работу до 1 ноября, однако теперь рассчитывает справиться до 15 октября.

Напомним, 1 сентября премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде заявил, что Украина может недополучить значительную часть из $29,5 млрд, предусмотренных международными партнерами.

Тогда он заявил, что необходимо принять 44 решения правительства и 26 законов, которые уже внесены в Верховную Раду.

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