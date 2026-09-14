Верховная Рада проголосует за отставку Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Голосование за отставку Кравченко: что говорит Арахамия

По словам Арахамии, голосование за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко состоится 15 сентября.

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Других подробностей о предстоящем рассмотрении вопроса в Верховной Раде он пока не сообщил.

Напомним, что 14 сентября Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Генпрокурор утверждает, что решение основано на доказательной базе, собранной в рамках уголовного производства.

По словам Кравченко, Кривоноса подозревают в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном создании обстоятельств, которые, по версии генпрокурора, могли быть направлены на создание оснований для уклонения от ответственности в суде.

Кравченко также сообщил о втором подписанном подозрении — в адрес человека, близкого к главе САП Александру Клименко. По его словам, речь идет о возможном давлении на судей ВАКС, предложении неправомерной выгоды и содействии в уклонении от мобилизации.

Генеральный прокурор связал эти уголовные дела с операцией Карфаген и заявил о политическом давлении. При этом свое заявление об отставке Руслан Кравченко назвал осознанным политическим решением, которое не является признанием вины.

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