Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 14 сентября 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 197 боевых столкновений. Враг совершил 65 авиационных ударов, сбросил 205 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6448 дронов-камикадзе и осуществил 1890 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
Карта боевых действий в Украине на 14 сентября 2026
Потери РФ на 14 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 508 600 (+1 700);
- танков — 12 345 (+1);
- боевых бронированных машин — 25 331 (+1);
- артиллерийских систем — 49 752 (+74);
- реактивных систем залпового огня — 2 127 (+7);
- средств противовоздушной обороны — 1 637 (+2);
- самолетов — 442;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 615 (+12);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 516 441 (+2 124);
- крылатых ракет — 5 111;
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 148 807 (+548);
- специальной техники — 4 683 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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