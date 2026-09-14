К концу минувших суток на фронте произошло 197 боевых столкновений. Враг совершил 65 авиационных ударов, сбросил 205 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6448 дронов-камикадзе и осуществил 1890 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

Карта боевых действий в Украине на 14 сентября 2026

Потери РФ на 14 сентября 2026 года

личного состава — около 1 508 600 (+1 700);

танков — 12 345 (+1);

боевых бронированных машин — 25 331 (+1);

артиллерийских систем — 49 752 (+74);

реактивных систем залпового огня — 2 127 (+7);

средств противовоздушной обороны — 1 637 (+2);

самолетов — 442;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 2 615 (+12);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 516 441 (+2 124);

крылатых ракет — 5 111;

кораблей (катеров) — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 148 807 (+548);

специальной техники — 4 683 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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