К концу минувших суток на фронте произошло 197 боевых столкновений. Враг совершил 65 авиационных ударов, сбросил 205 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6448 дронов-камикадзе и осуществил 1890 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

Карта боевых действий в Украине на 14 сентября 2026

Потери РФ на 14 сентября 2026 года

  • личного состава — около 1 508 600 (+1 700);
  • танков — 12 345 (+1);
  • боевых бронированных машин — 25 331 (+1);
  • артиллерийских систем — 49 752 (+74);
  • реактивных систем залпового огня — 2 127 (+7);
  • средств противовоздушной обороны — 1 637 (+2);
  • самолетов — 442;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 615 (+12);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 516 441 (+2 124);
  • крылатых ракет — 5 111;
  • кораблей (катеров) — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 148 807 (+548);
  • специальной техники — 4 683 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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