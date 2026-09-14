Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал видео, в котором говорится о якобы противоправных действиях директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса.

Ролик по имени Отец по расчету Кравченко опубликовал в соцсетях.

Видео о фиктивном усыновлении

По словам генпрокурора, речь идет о первом эпизоде по делу относительно Кривоноса.

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– Суд установил факт преступления в действиях Семена Кривоноса. Но наказание не наступило: он фиктивно усыновил ребенка и получил право на амнистию. Впоследствии с этим прошлым он успешно прошел конкурс с участием международных экспертов и возглавил НАБУ, — заявил Кравченко.

В видео также обнародована запись допроса женщины, которая, по утверждениям авторов ролика, является матерью ребенка, якобы усыновленного Кривоносом. Она заявляет, что не имеет никаких отношений с директором НАБУ.

В материале отмечается, что в июне 2009 года Голосеевский районный суд Киева рассматривал дело по Кривоносу. Его обвиняли в совершении умышленного преступления против избирательных прав граждан по предварительному сговору группой лиц.

По версии, изложенной в видео, Кривонос был причастен к подкупу студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В то же время, во время конкурса на должность директора НАБУ Кривонос объяснял эту историю иначе. Он заявлял, что в студенческие годы вместе с единомышленниками выступил против представителей администрации одного из университетов, которые, по его словам, пытались склонить студентов к голосованию за определенную политическую силу.

Кривонос утверждал, что после этого администрация университета обратилась к правоохранителям, а обвинения в подкупе студентов не соответствовали действительности. Он также заявлял, что не скрывался от следствия и не знал об объявлении его в розыск.

По версии Генеральной прокуратуры, Кривонос, наоборот, знал о розыске и якобы разработал план по избежанию ответственности. Одним из оснований для амнистии на то время, как отмечается в видео, было наличие несовершеннолетнего ребенка.

В Генпрокуратуре утверждают, что Кривонос вместе с сообщницей нашли женщину, которая самостоятельно воспитывала ребенка, и убедили ее согласиться на усыновление. По версии следствия этот план был реализован.

После получения свидетельства о рождении ребенка, где в графе отец было указано имя Семена Кривоноса, он, как утверждает Генпрокуратура, обратился в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности за амнистию.

Ранее Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Однако генпрокурор назвал свое решение политическим и подчеркнул, что оно не является признанием вины.

14 сентября генпрокурор заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, подозрение касается подлога официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Также генпрокурор сообщил о еще одном подозрении лицу, приближенному к руководителю САП Александру Клименко.

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