Генеральный прокурор Руслан Кравченко сам подписал себе командировку в Париж, чтобы якобы принять участие в слушании парламентской сети ПАСЕ.

Об этом Суспільному сообщили источники.

Кравченко сам себе оформил командировку в ПАСЕ

По информации источников, Кравченко оформил командировку на пять дней — с 13 сентября 2026 года. Во Францию он планировал ехать на автомобиле.

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В пресс-службе Офиса генерального прокурора подтвердили, что Кравченко отправился в пятидневную командировку во Францию с 13 сентября для “участия в слушании парламентской сети ПАСЕ”.

В свою очередь в ПАСЕ заявили, что генеральный прокурор Руслан Кравченко и его представители не будут участвовать в заседании Парламентской сети по вопросам положения детей в Украине.

Кривонос подтвердил командировку Кравченко

Директор НАБУ Украины Семен Кривонос заявил, что генеральный прокурор Руслан Кравченко самостоятельно подписал собственную командировку за границу. По его словам, Бюро не отслеживало эту информацию.

— Что касается командировки. Он подписал ее сам – мы не отслеживаем такие вещи, – подчеркнул Кривонос во время совместного с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко брифинга в Киеве 14 сентября.

Отвечая на вопрос о возможных действиях антикоррупционных органов с использованием международных механизмов Интерпола в случае объявления подозрения генеральному прокурору Руслану Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос ответил без привязки к конкретному лицу:

— Мы всегда действуем в рамках закона, в рамках уголовного процесса и принимаем меры в отношении всех лиц, которые, возможно, находятся не на территории Украины, но имеют статус подозреваемого в наших уголовных производствах… относительно экстрадиции.

Осенняя сессия ПАСЕ в 2026 году начнется 28 сентября и продлится до 2 октября.

14 сентября 2026 года в Париже проходит заседание комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Согласно официальному календарю ПАСЕ, в этот день запланировано заседание Пленарного комитета CDH — рабочего органа Ассамблеи, который занимается вопросами равенства и противодействия дискриминации.

Напомним, 14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Подозрение также, по его словам, подписано “близкому к руководителю САП лицу” за влияние на судей ВАКС, предложения им неправомерной выгоды и содействие в уклонении от мобилизации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь — увольнение с должности, и призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать отставку генерального прокурора.

В НАБУ заявили, что Семену Кривоносу официально не вручали никаких подозрений. Заявления генпрокурора Руслана Кравченко в НАБУ и САП расценили как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что голосование за отставку Кравченко состоится 15 сентября.

Фото: Руслан Кравченко

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