НАБУ и САП отреагировали на заявления генерального прокурора Руслана Кравченко о подозрении в адрес директора бюро Семена Кривоноса.

Об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 14 сентября.

НАБУ и САП отреагировали на заявления Кравченко: что известно

В антикоррупционных органах заявили, что расценивают действия генерального прокурора как продолжение системной атаки на НАБУ и САП.

Сейчас смотрят

По их версии, активная фаза этой атаки началась еще прошлым летом, когда, как утверждают в НАБУ и САП, была попытка подчинить оба органа Офису генерального прокурора.

В заявлении подчеркнули, что НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе и действуют в рамках закона.

Отдельно в антикоррупционных органах прокомментировали заявление Кравченко о подозрении, выдвинутом директору НАБУ Семену Кривоносу.

– На данный момент никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено, – заявили в НАБУ и САП.

Там также опровергли утверждение генпрокурора о якобы изъятии материалов уголовных дел во время обысков в Офисе генпрокурора. В НАБУ заявили, что не изымали ни одно из дел, о которых говорил Кравченко.

Поэтому в НАБУ и САП считают, что заявления генпрокурора, который ранее подал в отставку, сейчас носят публичный, а не процессуальный характер.

Также в антикоррупционных органах опровергли, что требовали какой-либо неприкосновенности для своих сотрудников или других лиц. Более подробную информацию НАБУ и САП пообещали обнародовать позже.

Что Кравченко заявил о Кривоносе и НАБУ

Ранее, 14 сентября, Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам генпрокурора, ему инкриминируют подделку официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Кравченко также рассказал о якобы фиктивном усыновлении ребенка, которое, по его словам, должно было создать основания для уклонения от ответственности в суде.

Кроме того, генпрокурор сообщил о еще одном подозрении в адрес человека, близкого к главе САП Александру Клименко. По версии Кравченко, дело касается давления на судей Высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды и содействия в уклонении от мобилизации.

Кравченко утверждал, что именно это производство стало причиной обысков в Офисе генпрокурора. Он также обвинил представителей НАБУ и САП в доступе к материалам дел, касающихся их руководителей и сотрудников, и заявил о якобы копировании и похищении части документов и электронных данных.

Генеральный прокурор призвал Кривоноса и Клименко уйти в отставку.

После заявлений Кравченко президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у генерального прокурора есть только один путь — увольнение с должности.

Президент отметил, что лично сказал об этом Кравченко, и призвал народных депутатов немедленно поддержать его увольнение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.