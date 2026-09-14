Подготовка к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в Днепре продолжается. Коммунальные предприятия ремонтируют котельные и тепловые сети, восстанавливают теплоизоляцию, проверяют генераторы и создают запасы воды, которые помогут системе работать во время возможных перебоев с электро- и водоснабжением.

Факты ICTV разбирались, насколько Днепр готов к отопительному сезону, что уже сделали коммунальщики и когда жители могут ожидать тепло.

Отопительный сезон в Днепре: насколько город готов

По состоянию на 5 сентября КП Теплоэнерго оценило свою готовность к новому сезону в 80%. Предприятие продолжает ремонтировать тепловые сети и котельное оборудование, устанавливать резервные источники питания и готовить объекты к работе в условиях возможных отключений электроэнергии.

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В рамках подготовки уже отремонтировали 14 котлов, заменили почти 8 км тепловых сетей, восстановили 26,6 км теплоизоляции трубопроводов и установили 47 энергоэффективных насосов.

Отдельное направление работы — резервное электроснабжение. На объектах предприятия уже установили 271 генератор, еще по 70 адресам продолжаются работы по их обустройству. Генераторные установки, которые работали прошлой зимой, проходят плановое техническое обслуживание.

Что делают в котельных Днепра

Подготовка касается не только тепловых сетей. В котельных ремонтируют оборудование и создают дополнительные резервы, которые должны поддержать работу системы во время чрезвычайных ситуаций.

На одной из котельных, которая обеспечивает теплом 228 жилых домов, семь медицинских и 19 учебных заведений, устанавливают резервуар запаса воды. Он нужен для того, чтобы при отсутствии централизованного водоснабжения система имела необходимый запас для работы.

На другой районной котельной, которая подает тепло в 132 жилых дома, медицинское и девять учебных заведений, ремонтируют котел. Там также обслуживают генератор, который должен обеспечить резервное питание во время отключений электроэнергии.

Такие меры особенно важны для Днепра с учетом риска длительных перебоев с электроснабжением зимой.

Отопительный сезон 2026 в Днепре: что делает Жилсервис

Отдельный комплекс работ проводит КП Жилсервис-Днепр. Как рассказали в горсовете, по состоянию на 14 сентября предприятие выполнило около 80% запланированной подготовки к осенне-зимнему периоду.

На одной из котельных сейчас ремонтируют два котла. Завершить эти работы планируют до конца сентября. На предприятии отмечают, что задержка с поставкой части материалов не должна повлиять на общие сроки подготовки.

Параллельно специалисты работают с тепловыми сетями. На одном из участков восстанавливают 150 метров изоляционного покрытия трубопроводов. Всего на объектах предприятия уже заменили 400 метров теплоизоляции.

Ее состояние непосредственно влияет на потери тепла во время транспортировки теплоносителя. Поэтому восстановление поврежденных участков является частью ежегодной подготовки теплового хозяйства к зиме.

Резервное питание котельных

Еще одно важное направление — подготовка генераторов. На котельной, которую сейчас проверяли представители городской власти, резервный источник питания уже использовали во время длительных отключений прошлой зимой.

В межсезонье оборудование прошло техническое обслуживание. Коммунальщики проверяют генераторы независимо от того, насколько активно они работали предыдущей зимой, поскольку в случае аварийного отключения установка должна быть готова запуститься без дополнительной подготовки.

Для крупных объектов Теплоэнерго резервное питание также остается одной из ключевых задач. Предприятие продолжает устанавливать новые генераторы и обслуживать уже имеющиеся.

Когда начнется отопительный сезон в Днепре 2026

Точная дата начала отопительного сезона в Днепре в 2026 году пока не определена.

Решение о начале подачи тепла будет зависеть от погодных условий. Согласно постановлению № 830, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура на протяжении трех суток подряд держится ниже +8 °C.

Поэтому называть конкретный день, когда будет отопление в Днепре в 2026 году, пока рано. Городские власти определят дату ближе к началу холодного периода с учетом температуры и готовности теплового хозяйства.

Отопительный сезон в Днепре: что еще планируют сделать

Несмотря на высокий уровень готовности, подготовка городских тепловых объектов еще не завершена. Коммунальщики продолжают ремонтировать котельное оборудование, заменять и изолировать тепловые сети, устанавливать генераторы и проверять резервные системы.

Отдельно предприятия обращают внимание на оплату услуг теплоснабжения. Своевременные расчеты потребителей дают коммунальщикам возможность закупать топливо и материалы, выполнять ремонтные работы и поддерживать оборудование в рабочем состоянии на протяжении всего отопительного периода.

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