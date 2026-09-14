Россия экспериментирует с использованием FPV-дронов на ударных беспилотниках типа Шахед, однако в настоящее время такая тактика не приобрела массового характера.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники

— Враг уже экспериментально применял FPV на тех же Шахедах. В принципе, уже есть видео, которое опубликовали в соцсетях. Я не скажу, что это сейчас какое-то массовое применение и насколько оно будет полезным для врага, — сказал Игнат.

По его словам, враг продолжает совершенствовать ударные беспилотники Шахед и Гербера. Российские военные обновляют системы связи, навигации и средства радиоэлектронной борьбы.

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— Фактически нужно идти в ногу со временем для того, чтобы нейтрализовать те новые угрозы, в том числе и использование врагом FPV, которые могут быть на тех же Шахедах, — сказал Игнат.

Ранее в соцсетях появлялась информация об использовании российскими войсками Шахедов в качестве носителей для FPV-дронов, которые доставлялись вглубь территории Украины. Сообщалось, что такую тактику враг применял, в частности, в Киевской области.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что только за минувшую неделю Россия запустила по Украине около 2,1 тыс. беспилотников. Значительную часть из них составляли реактивные Шахеды.

Российские войска используют реактивные беспилотники для ударов по украинской экономике и гражданской инфраструктуре.

Фото: МедиаЦентр Украина

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