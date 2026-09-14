Марта Бондаренко, редактор ленты
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Вредит имиджу Украины: Буданов прокомментировал ситуацию вокруг генпрокурора
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает, что ситуация с подозрениями директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу и близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) лицу, а также внезапному выезду генпрокурора Руслана Кравченко за границу вредят имиджу Украины.
Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии Украинская правда.
Реакция Буданова
В частности, по просьбе прокомментировать ситуацию с заявлениями генпрокурора Руслана Кравченко и его выездом за границу Кирилл Буданов отметил: Все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире.
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