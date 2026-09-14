День танковых войск Украины в 2026 году отмечается 14 сентября. Ранее праздник назывался День танкиста, а после указа президента Украины Владимира Зеленского от 9 сентября 2023 года — День танковых войск. Танковая армия является надежной броней для нашей пехоты, хотя в современных условиях концепцию использования танков надо в корне пересмотреть.

В состав механизированных и танковых войск Сухопутных войск ВСУ входят механизированные, мотопехотные и танковые бригады. На вооружении механизированных и танковых войск находятся танки Т-64, Т-72, Т-80; бронетранспортеры, БМП-1, БМП-1 с модулем, БМП-2 и другие образцы вооружения.

Факты ICTV расспросили офицера Воздушных сил в резерве, заместителя директора компании-производителя средств РЭБ Анатолия Храпчинского и военного эксперта, ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана о том, какие танки мы имеем на вооружении сейчас и как использовать эту тяжелую технику в современной войне.

Сейчас смотрят

Какие танки имеет Украина на вооружении

Весь танковый парк Вооруженных сил можно разделить на три категории: советские танки, трофейные и танки от западных партнеров.

К первой категории относятся советские танки, их модернизированные версии (Т-64БВ, Т-64БМ Булат, Т-80БВ, Т-72АМТ) и современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения Оплот. Что касается Оплота, то это скорее символическая вещь, потому что на начало полномасштабной войны мы имели их 10 единиц и еще один экспериментальный танк с 2021 года.

Украинская модификация танка Т-72АМТ в свое время была лучше российского аналога Т-72 образца 2016 года.

“Российский лендлиз”, или трофейные танки. В основном это советские танки (Т-62, Т-54, Т-55), ведь в России их еще очень много. Однако нашим военным удалось затрофеить немало танков Т-90 Прорыв — это российский основной боевой танк третьего поколения, который является глубокой модернизацией Т-72Б.

Если говорить о танках западного образца, то это немецкие танки Leopard 1, Leopard 2А4, Leopard 2A6, британские Challenger 2. Кстати, Леопарды 1 довольно неплохо показывают себя на фронте. Также Украина в 2023 году получила американские тяжелые танки Abrams.

Но такое многообразие танков — это вынужденное временное решение. Понятно, что в будущем в украинских вооруженных силах должен остаться один вид танков, потому что содержать столько видов крайне невыгодно ни экономически, ни технически.

Наиболее распространенный в парке ВСУ — это танк Т-64. Также у нас было определенное количество Т-80. А во время войны добавились трофейные Т-62 и Т-72.

Танк Оплот

Экс-командир роты батальона Айдар и военный аналитик Евгений Дикий в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что для Украины было бы хорошо, чтобы нашим основным танком стал Оплот, но не в чистом виде, потому что он под советский калибр. Для нас имеет смысл переходить на совместимость с боеприпасами стран НАТО, то есть 120-й калибр.

У Оплота очень хорошая ходовая часть, но есть проблемы с пушкой. Поэтому решить вопрос производства этого танка мы можем благодаря промышленной кооперации. Например, шасси мы изготавливаем, а башню под ключ закажем у кого-то из союзников.

— Дорогим вариантом может быть башня с пушкой, производства немецкого концерна Rheinmetall. Этот вариант, пожалуй, наиболее технологически совершенный, но, с другой стороны, дорогой. Далее может быть бельгийская компания Cockerill Maintenance, которая также предлагает именно башню с пушкой, которая хорошо адаптируется под различные шасси, в том числе колесные. Но там есть нюанс — их башня очень легкая. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли она защищена, — отмечает Евгений Дикий.

Кстати, это вечная проблема в бронетехнике, когда нужно найти баланс веса и защиты. Ведь чем тяжелее танк, тем он лучше защищен. Западные танки, такие как Челленджеры, а особенно такие как Абрамсы, очень тяжелые. Там производители сосредоточились на максимальной защиты за счет веса.

А украинская война показала, что мобильность машины на самом деле весит больше, чем защищенность. И в этом смысле перспективной есть ходовая у нашего Оплота, поскольку этот танк достаточно легкий — 48 тонн.

Также можно рассмотреть кооперацию с турецкой компанией Aselsan, которая предлагает свою новую башню для модернизации старых танков, например, Т-72. Для нового Оплота это тоже могло бы быть решением.

В дальновидной перспективе, по мнению Евгения Дикого, можно бы было реанимировать давнюю разработку Харьковского бронетанкового завода — проект 490 Белка (конец 1970-х годов). Понятно, что в чистом виде он уже не актуален, но тогда этот проект имел решения, которые сильно обогнали свое время. Поэтому в будущем Украина вполне может осовременить проект и реализовать уже на уровне технологий 21 века.

Кроме того, на Западе есть консенсус того, чтобы переходить на 140-мм калибр. Здесь, как вариант, можно поднять нашу старую разработку — 140-мм танковую пушку Багира, которую изготовили в одном выставочном экземпляре. Хотя есть и другой вариант — французская 140-мм танковая пушка Ascalon. И здесь украинцы при разработке танка нового поколения могли бы скооперироваться с французами.

Танки — легкая мишень для дронов

По словам Анатолия Храпчинского, распространенным оружием против танков в свое время были танковые гранатометы или системы, которые визуально захватывали цель. То есть военному, чтобы поразить танк, нужно непосредственно его видеть.

Нынешняя война показала, что для удара нужен разведывательный дрон, который предоставит точные координаты уже для дрона, который будет атаковать танк.

— То есть солдату не нужно выходить из окопа с гранатометом на плече и целиться в танк. Сейчас в безопасном месте находятся операторы дрона-разведчика и дрона-камикадзе, которые одновременно могут координировать свои действия. Это главное, что сейчас изменили дроны, — говорит Анатолий Храпчинский.

Он отмечает, что беспилотники в этой войне увеличили возможность нанесения высокоточных ударов по цели.

Понятно, что позиции операторов дронов не являются полностью безопасными, ведь враги все равно отслеживают позиции и пытаются бить по пилоту.

Танки и наземные роботизированные комплексы (НРК)

По мнению Анатолия Храпчинского, с развитием технологий, в частности дронов, современный танк в будущем может несколько измениться.

Сейчас наземные роботизированные комплексы помогают военным выполнять опасные задачи, находясь удаленно. Современные НРК бывают разных размеров, от маленьких роботизированных платформ, которые могут нести одну противотанковую мину, до платформ, на которых стоят пушки для работы по воздушным или наземным целям.

— Танки не уйдут в прошлое, но их тактическое применение несколько изменится. Танк — это тяжелая бронированная техника, которая все равно будет необходима для прорыва позиций, окончательного ввода войск, прикрытия пехоты, — говорит военный.

Защита танков от дронов

Реалии войны в Украине показали, что для ударных дронов танки являются легкой мишенью. Поэтому вполне логично, что машина нового поколения должна иметь современную интегрированную систему защиты от дронов. Это может быть скорострельная зенитная пушка или лазерная антидроновая система, возможно, системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Хотя эффективность РЭБ, как показала наша война, с каждым месяцем снижается.

По словам Анатолия Храпчинского, эффективными средствами защиты танков от дронов являются: дымовые завесы, сетки или мангалы на корпусе, физический отстрел дронов, установленные средства РЭБ и радиолокационного обнаружения.

— Совсем скоро мы увидим “умные” системы защиты бронированной техники, где, например, будут использоваться либо малые ракеты, либо элементы импульсного вооружения. Украинские инженеры активно работают над такими разработками. Но основной вопрос в том, что большинство таких разработок требуют значительного финансирования, — заключает Анатолий Храпчинский.

Как изменилось применение танков в войне

До российско-украинской войны считалось, что основное назначение танков – это танковые дуэли и прорыв линии обороны врага. Так было во время Второй мировой, когда танки за день проходили сотни километров колоннами. Так было и во время операции в Персидском заливе “Буря в пустыне” (начало 1991 года) и во время вторжения сил коалиции в Ирак в 2003-м.

Наша война изменила все, ведь оказалось, что танки очень уязвимы перед дронами. Поэтому наступать танковыми колоннами и идти на прорыв – уже не вариант.

Сейчас танк – это такая себе сверхмощная снайперская винтовка на гусеницах. Кстати, танк имеет преимущество перед артиллерией, которую так точно не наведешь. Артиллерия стреляет издалека и по навесной траектории. А танк бьет прямым наведением.

В первые годы войны в сводках Генштаба ВСУ можно было увидеть, что за сутки наши Силы обороны уничтожали полтора-два десятка танков. Со временем количество пораженных танков в этой статистике уменьшалось, и сейчас бывают дни, когда ни одного танка не подбили.

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, это не означает, что наши военные плохо работают по вражеской технике — это захватчики стали меньше применять тяжелую технику, они ее берегут. С обеих сторон танки используются крайне ограниченно.

— В любой современной войне нужна техника: танки, легкобронированная техника, мотоциклы, баги, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и тому подобное. Без техники существенное продвижение штурмовых подразделений, пехотных групп, как сейчас делают россияне, просто невозможно, — говорит военный.

Задача малой пехотной группы — продвинуться на несколько десятков, максимум на сотни метров, попытаться закрепиться и удержать позицию, а затем снова продвигаться.

Кремлевский диктатор Владимир Путин поставил перед своим командованием задачу достичь существенных территориальных успехов. Российский генералитет для выполнения этой задачи бросает большое количество войск.

Получить существенные успехи малыми группами невозможно, для этого обязательно нужна техника, отмечает Алексей Гетьман. Именно поэтому Силы обороны наносят удары по российской логистике, в частности по цистернам с горючим, по НПЗ, по всему тому, что помогает россиянам заправлять свою технику.

Обычно массированные наступления не делают на одном направлении. Минимум два, обычно три-четыре направления для ударов. Использовать тяжелую технику, в том числе танки, россияне пытаются очень осторожно, говорит Алексей Гетьман.

Ранее распространялась неверифицированная информация, что британцы с их очень хорошими танками Challenger раздумывают вообще отказаться от танковых войск. А сосредоточиться на развитии разных типов дронов, роботизированных систем и IT-технологии против кибератак.

— То есть будущее танковых войск, это больше о концепции танков-дронов, танков-роботов. До полномасштабной войны мне посчастливилось пообщаться со специалистами танкового завода Малышева, которые говорили, что лучший способ обеспечить безопасность экипажа танка — это чтобы его в танке не было, — говорит Алексей Гетьман.

Будущие беспилотные танки должны быть небольшого размера, маневренные и быстрые. Такие танки также будут выполнять функцию прорыва линии обороны.

— Можно даже представить футуристическую картину, когда по полю едет несколько сотен маленьких беспилотных танков, которыми управляют операторы из укрытия. В такой танк сложнее будет попасть из гранатомета. А еще такие танки могут нести на себе несколько мин или небольшую пушку. Артиллерия на танке будет ненужна, потому что она может стоять позади и стрелять на десятки километров, — рассказывает военный.

По его словам, следующие войны вполне вероятно будут преимущественно дронновыми, хотя пехота никуда не денется, потому что контролировать территорию все-таки должен пехотинец. На войне вообще без человека нельзя.

Производство танков в РФ

Во время войны россияне продолжают производить танки. В октябре 2025 года специалисты аналитического агентства Janes сообщали, что на Уралвагонзаводе россияне ежегодно выпускают до 250 танков Т-90М Прорыв, а завод Омсктрансмаш выпускает до 150 танков Т-80БВМ.

Остальные танки россияне добирают со своих складов. Но эти машины нуждаются в хорошем восстановлении, и получается так: чтобы собрать один танк надо разобрать один или два других. Кроме того, раньше российские танки ездили на французской электронике, а теперь уже который год — санкции. Да и шариковые подшипники последние 15 лет Россия закупала в Германии, потому что свои технологии потеряла.

По данным отчета украинского аналитического проекта Frontelligence Insight, в России запланировано к 2028 году увеличить производство танков Т-90М и их нового варианта Т-90М2 почти на 80% по сравнению с уровнями 2024 года.

На 2026 год было запланировано изготовить всего 10 единиц Т-90М2. Однако между 2026 и 2036 годами Москва намерена построить по меньшей мере 1783 танка Т-90М и Т-90М2, из которых 1118 планируется завершить в течение 2027-2029 годов.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.