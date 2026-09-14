Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ​​92Н6 из С-400 Триумф, места запуска ударных беспилотников и средства управления российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение РЛС, места запуска дронов и средств управления РФ

По информации Генштаба, украинские подразделения нанесли удары по ряду важных военных объектов армии РФ 13 и в ночь на 14 сентября.

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В частности, под атаку попала многофункциональная радиолокационная станция 92Н6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф в Сочи на территории Краснодарского края России.

Как уточнили в Генштабе, РЛС 92Н6 предназначена для сопровождения воздушных целей и наведения на них зенитных ракет. В составе С-400 эта станция является одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны.

Кроме того, поражены места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников в районах Курска в России и города Донецк.

В то же время в Новогродовке Донецкой области под удар попал пункт управления беспилотниками российского подразделения.

Также в Литыже, Тростенчике и Липовце Брянской области РФ поражены радиолокационные станции.

В Генштабе рассказали, что в районе аэродрома Саки на временно оккупированной территории Крыма поражена радиосистема ближней навигации российских оккупантов.

В то же время под удары попали три ретранслятора в Рохманово, Красной Стяге и Камне в Брянской области России. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

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