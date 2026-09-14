Силы обороны поразили РЛС С-400 в Сочи и базы дронов РФ — Генштаб
- Силы обороны Украины поразили ключевую станцию радиолокационной 92Н6 комплекса С-400 в российском Сочи, а также ряд РЛС в Брянской области.
- Кроме того, под прицельные удары попали места запуска дронов, пункты управления, военная навигационная инфраструктура на оккупированных территориях и в РФ.
Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 92Н6 из С-400 Триумф, места запуска ударных беспилотников и средства управления российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение РЛС, места запуска дронов и средств управления РФ
По информации Генштаба, украинские подразделения нанесли удары по ряду важных военных объектов армии РФ 13 и в ночь на 14 сентября.
В частности, под атаку попала многофункциональная радиолокационная станция 92Н6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф в Сочи на территории Краснодарского края России.
Как уточнили в Генштабе, РЛС 92Н6 предназначена для сопровождения воздушных целей и наведения на них зенитных ракет. В составе С-400 эта станция является одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны.
Кроме того, поражены места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников в районах Курска в России и города Донецк.
В то же время в Новогродовке Донецкой области под удар попал пункт управления беспилотниками российского подразделения.
Также в Литыже, Тростенчике и Липовце Брянской области РФ поражены радиолокационные станции.
В Генштабе рассказали, что в районе аэродрома Саки на временно оккупированной территории Крыма поражена радиосистема ближней навигации российских оккупантов.
В то же время под удары попали три ретранслятора в Рохманово, Красной Стяге и Камне в Брянской области России. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.