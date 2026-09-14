Беларусь продолжает активно содействовать РФ в ведении войны против Украины.

В частности, недавние вражеские удары дронами по Волынской, Ровенской и Львовской областям обеспечивались благодаря инфраструктуре на территории Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

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Беларусь продолжает помогать РФ в ведении войны

По словам спикера Демченко, российские воздушные цели получали навигационные сигналы через специальное оборудование, установленное в соседней стране.

— Видим, Беларусь не прекращает поддерживать страну-террориста, потому что даже эти воздушные удары, которые касались Ровенской, Волынской и Львовской областей – все это обеспечивалось также фактически с территории Беларуси, — подчеркнул Андрей Демченко.

Демченко уточнил, что беспилотники, запускаемые РФ по западным регионам Украины, подпитывались сигналом через ретрансляторы, размещенные на белорусской территории.

В ГПСУ подчеркивают, что, несмотря на отсутствие признаков формирования ударных кулаков РФ вблизи границы, направление остается потенциально опасным.

— Хотя мы и не фиксируем по-прежнему там наращивание каких-то ударных группировок рядом с нашей границей, в непосредственной близости на территории Беларуси, но в целом угроза из Беларуси – она и дальше идет, — подытожил представитель пограничного ведомства.

Напомним, что в ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар вблизи международного пункта пропуска Ягодин на границе Украины с Польшей.

О том, что РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре возле Ягодина, сообщил в комментарии Фактам ICTV Андрей Демченко.

Впоследствии Укрзалізниця сообщила новые детали атаки РФ вблизи польской границы.

По мнению компании, российский беспилотник мог целиться именно в дипломатический поезд, в котором ехали советники по безопасности нескольких стран ЕС, бывшие европейские чиновники, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

В июне Владимир Зеленский заявлял, что на границе с Беларусью работают ретрансляторы, корректирующие российские дроновые удары по Украине.

Позже Зеленский сообщил, что в Беларуси прекратили работу ретрансляторы для российских дронов.

Однако в сентябре начальник Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко сообщил, что ретрансляторы в Беларуси снова заработали.

Фото: ГПСУ

Источник : Укринформ

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