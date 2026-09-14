Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на деэскалационные шаги, если Соединенные Штаты обеспечат реальную, правдивую и долгосрочную готовность России завершить войну.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении в понедельник, 14 сентября.

Зеленский сказал, при каких условиях возможна деэскалация

— Если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это правдиво и долгосрочно, Украина сделает свои деэскалационные шаги, – сказал он в вечернем видеообращении в понедельник.

По словам Зеленского, Россия пока не показывает настоящей готовности завершить войну. При этом страна-агрессор ощущает напряжение из-за украинских ударов по ее экономике войны.

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Президент отметил, что Украина готова поддержать взаимное прекращение ударов по критической инфраструктуре, если это станет начальным этапом деэскалации.

— Мир нужен. Энергетика, пути продовольствия, критическая инфраструктура – все это должно быть в обсуждении прекращения ударов, – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что ожидает от партнеров конкретных предложений относительно такого решения. По его словам, оно должно быть рассчитано не на короткий срок, а действовать “на все время”.

Ранее Зеленский говорил, что Украина предложила партнерам достичь договоренности с Россией, которая позволит прекратить уничтожение критической инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились не наносить ударов по объектам энергетического сектора.

Глава Белого дома не уточнил, когда именно начнет действовать эта договоренность и в течение какого периода Украина и РФ должны воздерживаться от атак на энергообъекты.

По словам журналиста FT Кристофера Миллера, Украина и Россия могут пойти на взаимные шаги и отказаться от ударов по объектам энергетики. Однако окончательного соглашения, которое бы определило все тонкости договоренности, пока нет.

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