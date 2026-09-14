Президент Украины Владимир Зеленский надеется на следующей неделе встретиться с лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке и обсудить морское и энергетическое перемирие.

Об этом Зеленский заявил в эфире телемарафона Єдині новини во время визита в Канаду.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: что известно

По словам Зеленского, речь идет о возможной встрече 21, 22 или 23 сентября — во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Президент отметил, что уже обсуждал с Трампом возможность договоренностей по Черному морю и прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

— Мы открыты для соответствующего морского перемирия, плюс энергетическое перемирие. Я собираюсь все это обсудить. Я уже говорил об этом с президентом США. Если это совпадет и с его планами, если у меня получится прилететь в Нью-Йорк, то именно об этом сейчас разговор, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что встреча с Трампом для него — приоритет, если она поможет продвинуть переговорный процесс.

— Дай Бог, чтобы у нас получилось встретиться. Это важно. Это приоритет. Для меня также важно быть в Украине, но если будет возможность продвинуться в этом направлении и с американцами, и с европейцами, то, безусловно, встреча в Нью-Йорке состоится, — заявил президент.

Зеленский о морском и энергетическом перемирии

Президент заявил, что Украина рассчитывает на возможность договориться об энергетическом перемирии накануне зимы. Если Россия не соглашается на полное прекращение огня, по его словам, стоит попробовать достичь хотя бы отдельных договоренностей.

— Есть надежда, есть очень большое желание. И это наш долг — двигаться в этом направлении, чтобы закончить войну. Если Путин не хочет полностью — ну хотя бы зерновое и энергетическое перемирие, — сказал Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию в Черном море. По его словам, Россия пыталась заблокировать Украину в море, в ответ Украина ограничила возможности РФ.

Зеленский отметил, что ситуация влияет и на другие страны, и на мировые рынки. Среди стран, которые поднимают этот вопрос, он назвал Индию, Египет, Саудовскую Аравию, а также ряд европейских и азиатских государств.

По словам президента, для продвижения морского и энергетического перемирия нужно работать не только с Россией, но и с партнерами Украины.

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