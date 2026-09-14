Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду представление о даче согласия на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.

О поступлении документа сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Зеленский подал в Раду представление об увольнении Кравченко

По словам Стефанчука, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления № 16064 об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора.

Сейчас смотрят

— Верховная Рада рассмотрит его в срочном порядке в соответствии с установленной процедурой, — сообщил спикер парламента.

В самом представлении Зеленский, ссылаясь на положения Конституции Украины, предлагает Верховной Раде дать согласие на увольнение Кравченко.

Представлять документ во время пленарного заседания парламента уполномочена представительница президента в Верховной Раде Галина Михайлюк.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в ближайшие часы президентское представление должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады.

После этого вопрос вынесут в сессионный зал.

Комитет Рады поддержал увольнение Кравченко

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление президента об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

За соответствующее решение проголосовали 17 членов комитета. Против и воздержавшихся — 0.

Следующим этапом станет голосование в сессионном зале Верховной Рады, которое должно состояться 15 сентября во время пленарного заседания.

Эту информацию подтвердил и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Напомним, что 8 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Он назвал это осознанным решением и заявил, что не хочет, чтобы пост генпрокурора использовали как инструмент политического противостояния.

14 сентября Зеленский публично призвал парламент незамедлительно поддержать увольнение Кравченко. Президент заявил, что для генерального прокурора есть “только один путь — увольнение с должности”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.