Вопрос будущей демобилизации волнует тысячи украинских военнослужащих. Прежде всего их интересует, будут ли мобилизованные и контрактники иметь одинаковые условия увольнения, кто сможет оставить службу раньше и существует ли определенный срок, после которого военнослужащий получает право вернуться домой.

Сейчас есть несколько вариантов развития событий, и многое будет зависеть от того, какое решение будет принято о демобилизации и какие категории военнослужащих оно охватит.

Факты ICTV узнавали, кто будет увольняться первым после объявления демобилизации.

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Демобилизация в Украине: кто уволится первым

В Житомирском ТЦК объяснили, что мобилизованные военнослужащие не имеют заранее установленного срока службы. Они продолжают проходить службу до объявления демобилизации или до возникновения другого законного основания для увольнения.

То есть универсального правила по типу “отслужил определенное количество лет — можешь уволиться” сейчас нет.

Если президент Украины примет решение о проведении демобилизации, мобилизованных будут увольнять в сроки и в порядке, которые будут определены этим решением. Именно поэтому сейчас невозможно назвать конкретную очередность, по которой военнослужащие будут оставлять службу.

В Житомирском ТЦК обратили внимание на военнослужащих, которые заключили новые мотивационные контракты. Для них предусмотрена отдельная возможность увольнения после объявления демобилизации, если они не захотят продолжать службу. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров №768.

Таким образом, для тех, кто подписал новый мотивационный контракт, сама демобилизация не означает необходимости ждать окончания срока этого контракта.

Условия увольнения для мобилизованных военнослужащих в Украине

Разъяснение Житомирского ТЦК относительно новых мотивационных контрактов подтвердила адвокат, партнер АО RELIANCE Ирина Цыбко в комментарии для Фактов ICTV.

Адвокат отметила, что для тех, у кого есть срочные контракты (кроме мотивационных в соответствии с постановлением №768), сам контракт после окончания военного положения продолжает действовать. Такие военнослужащие должны служить до окончания срока контракта или могут уволиться раньше, если возникнет предусмотренное для них основание.

— У тех, у кого срочные контракты, они будут действовать, то есть такие военнослужащие должны служить до конца срока контракта или же увольняться с военной службы по предусмотренным законом обстоятельствам, если такие у них имеются. Но после окончания контракта их должны уволить со службы, — рассказала Ирина Цыбко.

Адвокат подтвердила, что другая ситуация у тех, кто заключил новый мотивационный контракт по постановлению №768. По словам адвоката, такой контракт предусматривает отдельный механизм прекращения службы.

Досрочно расторгнуть новый контракт и уволиться можно после официального объявления решения о демобилизации, если военнослужащий не изъявит желания продолжать службу. Еще одно основание для увольнения — указ президента Украины об увольнении с военной службы, если военнослужащий будет соответствовать критериям, определенным в этом документе.

Демобилизация в Украине: кого уволят первым после прекращения военного положения

Отдельно Ирина Цыбко объяснила, что прекращение военного положения не будет означать мгновенного возвращения всех военнослужащих домой.

Даже если будут достигнуты мирные договоренности, для завершения мобилизации потребуется отдельное решение. По словам адвоката, президент должен издать указ о завершении мобилизации, а Верховная Рада его утвердить.

После вступления в силу этого решения мобилизация прекратится.

— Физическое увольнение военнослужащих не произойдет одномоментно. Нужно будет отвести войска, завершить необходимые процессы и оформить увольнение документально, — предупредила Цыбко.

Поэтому прекращение мобилизации и фактическое увольнение конкретного военнослужащего могут произойти не в один день.

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова рассказала Фактам ICTV, что отмена военного положения не означает автоматического прекращения мобилизации.

По ее словам, пока действует правовой режим военного положения, мобилизация продолжается. Даже после его отмены для завершения мобилизационных процессов потребуется отдельный правовой акт и соответствующее урегулирование механизма.

Поэтому, по ее мнению, не стоит ожидать, что сразу после прекращения военного положения все военнослужащие одновременно вернутся домой.

Что касается мобилизованных, по словам Воронковой, должно быть отдельное решение о демобилизации.

Кого уволят первым в случае объявления демобилизации

Итак, сейчас нет оснований говорить, что первыми гарантированно уволят всех мобилизованных или, наоборот, всех контрактников.

Увольнение мобилизованных будет зависеть от решения о демобилизации или другого основания, которое дает право оставить службу.

Для контрактников решающее значение будет иметь вид контракта и условия его заключения. Срочные контракты действуют до окончания определенного в них срока, если раньше не возникнет основание для увольнения.

При этом военнослужащие, которые заключили новые мотивационные контракты по постановлению №768, имеют специальную возможность уволиться после объявления демобилизации, если не захотят продолжать службу.

Поэтому ответ на вопрос, кто именно будет увольняться первым, появится только после принятия конкретного решения о демобилизации, где будут определены сроки и категории военнослужащих.

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