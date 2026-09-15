Все меры безопасности и методы защиты от вражеских беспилотников, применяемые в настоящее время в Киеве, вскоре станут актуальными и для западных областей Украины.

Такое мнение высказал внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) в интервью Radio NV.

Западным регионам Украины следует готовиться к атакам дронов РФ

По его словам, представители местных властей, территориальных общин и частных компаний из западных регионов уже начали активно интересоваться вопросами закупки перехватчиков, получения лицензий и обучения пилотов для создания собственной частной или региональной ПВО.

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Однако Флэш утверждает, что соответствующие меры следовало предпринимать раньше.

Он наметил дальнейшую стратегию российских оккупационных войск по использованию различных типов беспилотников. По его мнению, Россия будет продолжать атаковать реактивными дронами центральные регионы Украины.

Флэш отметил, что Харьков, Сумы, Запорожье и Херсон каждый день находятся под ударами сотен обычных бензиновых беспилотников. На этих направлениях расстояние очень короткое, а дроны часто двигаются на сверхнизкой высоте, что затрудняет работу украинских перехватчиков.

Однако он утверждает, что Россия понимает возможность прорыва украинских эшелонов обороны в западные области Украины путем массированных атак именно обычными Shahed.

По его мнению, западные регионы могут оказаться под угрозой ограниченных атак обычных дронов при плохой погоде, однако враг просчитывает возможность совершения массированных ударов. Для усиления безопасности в этом направлении сейчас будут пытаться добавлять специальные мобильные группы и радиолокационные станции.

Использование рельефа и границы с Беларусью

Отдельное внимание Флэш уделил маршрутам движения российских беспилотников вдоль белорусской границы.

По его словам, Россия сознательно выбирает эти траектории, опираясь на данные собственной разведки. В частности, на севере Украины вдоль границы расположены густые высокие леса и болота, где фактически отсутствуют дороги и лужайки.

Он объяснил, что из-за такой географии украинским подразделениям трудно построить сплошную плотную защиту с привлечением дронов-перехватчиков. Россия знает эти особенности местности и использует их для построения маршрутов пролета своих беспилотников вглубь территории Украины.

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