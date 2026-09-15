В среду, 16 сентября, использование графиков ограничения электроснабжения по всей территории Украины не прогнозируется. Однако общая ситуация в энергосистеме остается динамичной.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света 16 сентября

По информации компании, отключение электричества по всей Украине не запланировано 16 сентября.

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Как отмечают в Укрэнерго, по состоянию на утро 15 сентября, из-за российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов зафиксированы новые обесточивания потребителей в пяти областях — Волынской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются в тех районах, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить питание для всех обесточенных абонентов.

По данным системного оператора, в Украине наблюдается тенденция к понижению энергопотребления. В частности, во вторник, 15 сентября, по состоянию на 09:30 уровень потребления был на 3,2% ниже, чем в то же время в предыдущий день — в понедельник, 14 сентября.

Главной причиной стало уменьшение облачности, что повысило эффективность работы бытовых солнечных электростанций (СЭС) и соответственно снизило нагрузку на общую сеть.

При этом накануне, 14 сентября, суточный максимум потребления зафиксировали в вечерние часы. Он остался на уровне показателей предыдущего рабочего дня (пятница, 11 сентября).

В НЭК Укрэнерго призывают перенести использование мощных электроприборов на часы максимальной эффективности промышленных солнечных электростанций — с 11:00 до 15:00.

Также в компании отмечают, что состояние энергосистемы может меняться, поэтому советуют следить за обновлением на официальных ресурсах местных операторов системы распределения (облэнерго).

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