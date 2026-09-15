Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 15 сентября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошлых суток произошло 225 боевых столкновений.
Агрессор нанес 55 авиаударов с применением 190 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 183 дрона-камикадзе и осуществил 1 724 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 15 сентября 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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