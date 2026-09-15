Китайская ракета Zhuque-2E вывела на орбиту группу интернет-спутников
- Китайская ракета-носитель Zhuque-2E вывела на орбиту 10 спутников.
- Запуск стал первой масштабной операцией Китая по развертыванию созвездия спутникового интернета.
Китайская ракета-носитель Zhuque-2E успешно доставила на орбиту 10 спутников, положив начало первой миссии по развертыванию созвездия спутникового интернета в Китае.
Об этом сообщила в сети Х компания LandSpace Technology, которая разработала ракету-носитель.
Китайская ракета Zhuque-2E вывела на орбиту 10 спутников
Запуск состоялся 15 сентября примерно в 14:26 по местному времени. После старта ракета вывела на заранее определенные орбиты 10 сетевых спутников, предназначенных для формирования созвездия.
В LandSpace Technology отметили, что этот запуск стал девятым полетом ракеты серии Zhuque-2E. Кроме того, он стал первой в Китае масштабной миссией по развертыванию созвездия спутникового интернета.
— LandSpace продолжит совершенствовать свои возможности для стабильного и эффективного доступа в космос, обеспечивая поддержку пусковых мощностей для развития спутникового интернета и масштабируемого роста коммерческого космического сектора, — отметили в компании.
Запуск состоялся в рамках проекта SpaceSail Constellation. Его в 2023 году основала китайская государственная компания Shanghai Spacecom Satellite Technology. Цель проекта — обеспечить высокоскоростной интернет во всем мире.
Финансирование SpaceSail полностью осуществляется Китаем. Среди источников финансирования — государственный исследовательский институт Китайской академии наук и Шанхайское муниципальное народное правительство.
Первые спутники SpaceSail были запущены в августе 2024 года. В рамках проекта Китай планирует вывести на орбиту более 15 тыс. интернет-спутников, чтобы обеспечить полное глобальное покрытие.
Фото: LandSpace Technology