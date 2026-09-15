Сегодня ночью РФ атаковала Украину 200 ударными дронами разных типов.

Ночная атака на Украину 15 сентября: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 15 сентября, начиная с 18:00 14 сентября, враг атаковал 200 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия из направлений: Орел, Курск, Миллерово, РФ; ВО Донецк; Гвардейское, ВОТ АР Крым.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 187 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Напомним, утром 15 сентября прогремели взрывы в Киеве во время атаки ударными дронами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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