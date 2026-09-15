Третий армейский корпус Сухопутных войск ВСУ провел наступательную операцию Вивальди на севере Донецкой области, во время которой Силы обороны зачистили от российской инфильтрации около 75 кв. км территории и еще 10 кв. км деоккупировали.

Об этом публично сообщил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Детали операции Вивальди

По его словам, операция длительное время проводилась в режиме информационной тишины. Подразделения корпуса ликвидировали очаги проникновения российских войск и освободили село Среднее, а также зачистили населенные пункты Новоселовка, Александровка, Яровая и окрестности села Коровий Яр.

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Билецкий заявил, что украинские силы нанесли значительные потери боеспособности 20 и 25 армий РФ.

На этом этапе, по его данным, российские войска потеряли около 1 500 военнослужащих, более 12 тыс. беспилотников, сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и автомобильной техники.

Зачищенные и освобожденные села в Донецкой области

Удар по логистике РФ

Параллельно украинские подразделения беспилотных систем нанесли удары по логистическим маршрутам оккупационных войск.

В результате атак россияне были вынуждены перенести поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины — в Воронежскую область. По словам Билецкого, в результате украинских ударов выведен из строя трубопровод и уничтожены склады.

К проведению операции были привлечены 60 отдельная механизированная бригада, 125 отдельная тяжелая механизированная бригада, батальонно-тактическая группа 3 отдельной штурмовой бригады, 3 отдельный разведывательный батальон и 25 отдельный танковый батальон Третьего корпуса.

Также операцию поддерживали 66 ОМБр, 85 танковая группа 8 полка Сил специальных операций, спецподразделение Главного управления разведки Артан и 10 мобильный пограничный отряд Дозор.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года и на 30 июня Силы обороны Украины деоккупировали более 670 кв. км территории.

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