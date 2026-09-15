Рада приняла за основу законопроект против “дропов”: что известно
- Верховная Рада сделала первый шаг к ужесточению ответственности за дроп-счета.
- Новый законопроект касается схем, через которые мошенники выводят украденные средства.
- Документ должен усилить защиту банковских счетов граждан и приблизить правила к нормам ЕС.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №16013, который усиливает защиту банковских счетов граждан от кибермошенничества.
Рада приняла за основу законопроект против “дропов”
В Украине хотят ввести уголовную ответственность за передачу или продажу банковских карт и счетов третьим лицам. Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект №16013.
За документ проголосовали 299 народных депутатов.
Законопроект предусматривает наказание за передачу и использование так называемых дроп-счетов. Такие счета мошенники и преступные колл-центры используют для перевода и вывода средств, похищенных у граждан.
— Документ предлагает криминализировать передачу и оборот “дроп-счетов”, которые используются в преступных схемах и мошеннических колл-центрах, — пишет Верховная Рада в Telegram.
Также документ должен усовершенствовать механизмы борьбы с финансовым мошенничеством и приблизить украинское законодательство к требованиям Директивы ЕС 2019/713.
Напомним, что 2 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта по мошенническим колл-центрам.
По словам главы государства, внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе с так называемыми дропами.