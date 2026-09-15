Верховная Рада приняла за основу законопроект №16013, который усиливает защиту банковских счетов граждан от кибермошенничества.

Рада приняла за основу законопроект против “дропов”

В Украине хотят ввести уголовную ответственность за передачу или продажу банковских карт и счетов третьим лицам. Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект №16013.

За документ проголосовали 299 народных депутатов.

Сейчас смотрят

Законопроект предусматривает наказание за передачу и использование так называемых дроп-счетов. Такие счета мошенники и преступные колл-центры используют для перевода и вывода средств, похищенных у граждан.

— Документ предлагает криминализировать передачу и оборот “дроп-счетов”, которые используются в преступных схемах и мошеннических колл-центрах, — пишет Верховная Рада в Telegram.

Также документ должен усовершенствовать механизмы борьбы с финансовым мошенничеством и приблизить украинское законодательство к требованиям Директивы ЕС 2019/713.

Напомним, что 2 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта по мошенническим колл-центрам.

По словам главы государства, внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе с так называемыми дропами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.