Служба безопасности Украины предотвратила очередной теракт в Киевской области, который готовили российские спецслужбы. В результате спецоперации на опережение контрразведка и следователи СБУ разоблачили местную безработную, которую враг планировал использовать для подрыва гражданского автомобиля в пригороде столицы.

Об этом сообщает СБУ.

Как СБУ предотвратила теракт в Киевской области

Как установило расследование, российские оккупанты вербовали женщину дистанционно, применив тактику “под чужим флагом”.

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Представители спецслужб РФ выдавали себя сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Российский спецслужб позвонил женщине, представившись украинским правоохранителем, после чего предложил помощь с приобретением лекарств, которые она раньше заказывала через профильные вебсайты.

После установления контакта женщина получила инструкцию забрать из тайника пакет. Как выяснилось вскоре, внутри находилось самодельное взрывное устройство.

Когда СВУ оказалось у фигурантки, куратор из России приказал ей проверить работоспособность его составляющих.

В дальнейшем враг направил женщину в жилой квартал в пригороде Киева. Она должна была оставить замаскированную бомбу под колесом припаркованного возле местного супермаркета автомобиля — рядом с многоквартирным домом.

Как отмечают в СБУ, в настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации преступления и сотрудничеству со страной-агрессором, чтобы привлечь их к ответственности.

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